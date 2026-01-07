Succéstart för skidsatsningen – "Otroligt roligt att se ruljansen"

Sport- och fritidsbiblioteket har fått en flygande start med sin slalomutrustning. Foto: Pressbild

Sport- och fritidsbiblioteket köpte nyligen in ny slalomutrustning för hela familjen. Kommunen beskriver det som en succéstart.

Inför den här vintern köpte sport- och fritidsbiblioteket in ny slalomutrustning för hela familjen. Det rör sig om skidor, pjäxor och hjälmar tack vare generöst stöd från Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen.

Den nya skidsatsningen på sport- och fritidsbilioteket beskrivs ha fått en succéstart. Under onsdagsmorgonen var över 100 artiklar utlånade samtidigt.

Det som lånas mest är alpin skidustrustning, längdskidor och skridskor med tillbehör. Trots den höga efterfrågan finns fortsatt mycket utrustning tillgänglig.

– Det är otroligt roligt att se vilken ruljans det är och hur snabbt saker hittar nya användare. Sport- och fritidsbiblioteket ger fler möjlighet att prova på aktiviteter utan att behöva köpa egen utrustning, säger Anton Palmér, fritidssamordnare, i ett pressmeddelande.

Sport- och fritidsbiblioteket tar gärna emot ännu fler donationer för att kunna utöka utbudet ytterligare.

"Har du skidor, pjäxor, skridskor eller annan sportutrustning som inte används? Skänk den till oss så ser vi till att den får nytt liv! I gengäld kan du själv låna utrustning helt gratis", skriver kommunen.

HÄR kan du läsa mer om satsningen.