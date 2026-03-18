Här är rekryteringsfirman som ska hitta ny vd – oklart vad kostnaden blir

Nu står det klart vilken rekryteringsfirma som ska hitta Vimmerby Energi- och Miljö AB:s nya vd. Men det är ännu oklart vad kostnaden landar på för det kommunala bolaget. – Jag kan varken säga bu eller bä nu. Det beror på många olika saker, säger VEMAB:s styrelseordförande Peter Fjällgård (V).

Det var i mitten av januari som en mycket oväntad nyhet damp ned. Det kommunala energibolagets vd Olle Fogelin hade då meddelat sin uppsägning och kommer att lämna vd-tjänsten här för motsvarande jobb på Karlstads Energi.

En upphandling har nu skett kring rekryteringsbolag och tre offerter tog VEMAB:s styrelse in. Nu har man valt att gå vidare med rekryteringsbolaget Human Capital.

Men vad det rör sig om för summor kan Peter Fjällgård, ordförande för VEMAB, inte kommentera i det här läget.

– Vi har gjort en upphandling av rekryteringsfirma och har det första mötet med dem i nästa vecka. Vi vet ännu inte exakt vad det kommer kosta. Jag kan varken säga bu eller bä nu. Det är beroende på hur många som söker, hur mycket som ska göras och vilka vägar de ska gå. Kostnaden får vi ta längre fram, säger vänsterpartisten.

Lönen får inte sticka iväg

Vid mötet i nästa vecka ska man börja diskutera profiler, personlighetstyper och helt enkelt vilken typ av vd man vill ha.

– Det kan vara en trög process om du inte har tur att hitta någon tidigt. Vi får se vad vi kan komma fram till. Processen börjar nästa vecka helt enkelt och då sitter hela styrelsen med där. Vi tycker att det är viktigt med en bred politisk förankring och representation från alla partier i styrelsen, säger Peter Fjällgård.

Lönen kommer inte få sticka iväg för en ny vd, menar han. Vid den senaste löneförhandlingen klev Olle Fogelin över 100 000 kronor i månaden med några hundralappars marginal.

– Det är ingen låg lön på en vd och här ligger vi runt 100 000. Det är bara Eksjö som ligger i fas med oss, annars ligger det på mellan 130 000 och 150 000 kronor i närområdet. Det är inget vi kan erbjuda här och det gör att utbudet blir snävare. Vi har den lönepolitik vi har och det håller vi oss till.

Så det blir inte högre lön än 100 000 kronor i månaden?

– Det borde det inte bli. Jag tänker att man lägger sig mellan 95 000 och 100 000. Det är inget vi har diskuterat, men det är så jag tänker. Det är osannolikt att få in en vd för lägre än så.

Kan bli interim lösning

Olle Fogelin jobbar kvar fram tills semestern och börjar sedan i Värmland den 1 augusti. Först efter semestern är det sannolikt att en ny vd kan börja här.

– Vi har ett stort förändringsarbete som är krävande och som innebär mycket jobb. Nu vill vi ha en förvaltare, någon som fortsätter och som håller i arbetet. Säkerhetsfrågan är stor i Sverige, men vi behöver någon som är mer förvaltande framöver. Sedan har vi stora projekt som återvinningscentralen, redundans fiber och så vidare.

Hur tänker ni kring en interim lösning?

– Vi måste veta tidsrymden först. Vi hittar gärna en interim lösning och kanske då en intern lösning, men alla har ett jobb i dagsläget och då ska det jobbet lösas. Vi får se helt enkelt om vi behöver en interim. Det beror på vad rekryteringsfirman säger.

Ska jobba på plats här

Vimarhem, det kommunala systerbolaget, var väldigt tydligt med att man sökte någon lokal. Det var rätt upplagt för den tillförordnade vd:n Elisabeth Will, som sedermera också fick jobbet.

– Det är ingen nackdel om någon lokal person söker, men det är inte det viktigaste. Kravet är att man ska här och vara på plats. Olle har varit här måndag till fredag och det är ett krav. Sedan kan man veckopendla, men man ska jobba i Vimmerby mellan måndag och fredag, säger Peter Fjällgård.