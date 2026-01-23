Styrelsen har suttit ned – så blir jakten efter en ny vd

I förra veckan kom det överraskande bskedet att Olle Fogelin sagt upp sig från vd-jobbet för Vimmerby Energi- och Miljö AB. Den här veckan har styrelsen suttit ned för att staka ut vägen framåt. – Vi kommer ta in offerter från tre olika rekryteringsfirmor, säger ordförande Peter Fjällgård (V).

Den 13 januari kom en oväntad nyhet. Det kommunala energibolagets vd Olle Fogelin hade meddelat sin uppsägning och kommer lämna för vd-jobbet på Karlstads Energi.

För bolagets ordförande Peter Fjällgård (V) kom detta oväntat och utöver några kommentarer kring beskedet bad han om respit kring de mer långsiktiga frågeställningarna.

Den här veckan har styrelsen i VEMAB träffats och börjat staka ut vägen framåt.

– Till stora delar var det en informationsträff, men det vi har beslutat är att ta in offerter från tre olika rekryteringsfirmor. Det måste vi göra och nästa steg nu är vad de ska innehålla. Det är det vi har beslutat och sedan har det mest varit en allmän diskussion kring detta, säger Peter Fjällgård (V).

Det här beskrivs vara första steget, men mycket är ännu oklart.

– Det handlar om vilka man kan tänka sig för rollen och vilka krav vi ställer. Efter det kan man gå in mer och kommentera det.

Vad känns som viktigast inför att anställa en ny vd?

– Dels att titta på – vilket kommer i nästa steg – vilken profil personen ska ha. Sedan måste vi ha lite samtal och titta både i det korta och långa perspektivet. Mycket handlar om omvärldsbevakning. Det är Grönland ena dagen och något annat nästa dag. Nu ska var och en gå hem till sin kammare tills vi träffar någon. Vi har ordinarie styrelsemöte nästa vecka och det lär komma upp samtal under övriga frågor, men det här läggs utanför. Vi kommer framöver att titta på profiler och så vidare.

Hur ser tidsplanen ut framåt?

– Om man tänker rent hypotetiskt så tar upphandling en månad. Sedan ska annonsen ut och det tar också en månad. Därefter väntar intervjuer och den biten. Den vi sedan hittar har tre till sex månaders uppsägningstid, så efter semestern är det absolut snabbaste som jag bedömer det. Det här är något som måste gå fort, men det får inte stressas fram heller.

Lär behöva en interim lösning

Olle Fogelin är den tredje av de tre högsta cheferna i kommunen att lämna på relativt kort tid. De tidigare två har fått sparken medan Fogelin själv valt att säga upp sig för en ny utmaning. Hans uppsägningstid är ett halvår.

– Han börjar i Karlstad den 1 augusti och innan det har han semester att ta ut. Som det ser ut i dag ska han jobba sin anställningstid ut och det blir någonstans fram till semestern. De har en interim i Karlstad nu, så finns det en här nästa månad kan vi släppa Olle i förväg, men det kommer det inte finnas.

Ser du att ni kommer behöva en interim vd hos er?

– Det är sannolikt att det kommer behövas. Det ska vi också titta på när vi kommer lite längre fram. Vi har inte tittat på det, men det kanske finns någon internt som kan gå upp tillfälligt. Det är samtal som behöver tas. Ett bolag kan inte stå utan en vd.

Kan bli mer lokal förankring

Att Olle Fogelin försvinner från det kommunala bolaget tycker inte Peter Fjällgård om.

– Det är tråkigt givetvis, men han har varit här i fyra år och jag läste någonstans att en vd oftast är tre och ett halvt till fyra år. Vi lever i den marknaden och Vimmerby är litet ur ett stort perspektiv. Jag tror jag sa det redan senast att vi är en språngbräda i mångt och mycket. Det är verkligheten vi lever i. Det har lagts ned mycket jobb under de här åren och vi är färdiga med mycket. Ska man se en ljusning i att göra ett vd-byte är det att mycket av det vi har gjort är färdigt. Då kan det komma in en ny röst. Vi kanske ska ha en annan profil eller så ska vi inte det. Vi får ha samtal om det i företaget.

Vad skulle en annan profil kunna vara?

– Det kan vara en med lokal förankring. Nu spekulerar jag bara, men det kan handla om ännu mer omvärldsbevakning och ännu mer pejl på omvärlden. Olle är bred och har ett stort kontaktnät, men det handlar mycket om kompetens och person.

Vimarhem tryckte mycket på lokal förankring när de sökte ny vd. Är det svårare för er?

– Jag tänker inte på det viset. De hade en som passade för den profilen och då är det jättebra. Är du lokal och boende här kan man tänka att det går att behålla personen för en längre tidsrymd, men det är inte säkert. Vill en person göra karriär så gör man det. Visst är det kul om man kan göra karriär eller utvecklas i våra kommunala bolag, det är jättebra.