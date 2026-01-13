DÄRFÖR LÄMNAR FOGELIN VEMAB: "KÄNT ETT JÄTTESTÖD"

Under tisdagen meddelade Olle Fogelin själv internt att han sagt upp sig från vd-rollen för Vimmerby Energi- och Miljö AB. För vår tidning bekräftar han detta. – Det finns ingen schism eller missnöje. Jag har känt ett jättestöd, säger han.

I februari 2022 presenterades Olle Fogelin som ny vd för det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB. Sävedalen-boende Olle Fogelin kom då från en tjänst som utvecklingschef på Mölndal Energi AB.

Han tillträdde jobbet i maj samma år och har varit vd här i knappt fyra år. Så mycket längre blir det inte. Under tisdagen kan vår tidning avslöja att Olle Fogelin meddelat medarbetarna att han sagt upp sig.

– Ja, jag kan bekräfta att jag har sagt upp mig. Det är ett lämpligt tillfälle. Vi har gjort stora insatser under några år och förändrat väldigt mycket. Därför är det här ett lämpligt tillfälle, säger Olle Fogelin.

Han har redan klart med ett nytt jobb och kommer att bli vd för Karlstads Energi.

– Det har inget med veckopendlingen att göra, men är en kombination av många olika faktorer. Man får olika erbjudanden då och då, men man vill alltid lämna i ett bra tillfälle. Som du vet har vi gjort väldigt mycket i VEMAB och VIFAB under de här åren och i maj blir det fyra år som jag jobbat som vd. Det har hänt otroligt mycket under de här åren och därför är det här ett lämpligt tillfälle.

Har en historia med Karlstad

Just Karlstad, som han fortsatt kommer veckopendla till, finns det en historia med för Olle Fogelin.

– Det är en lite större organisation än Vimmerby, men framför allt har jag bott i Karlstad tidigare i mitt liv och varit anställd i Karlstad. Jag har spenderat mycket tid där. Det är ett spännande jobb och jag fortsätter inom energibranschen. Oavsett om det är Karlstad, Vimmerby, Göteborg eller Stockholm så är det samma utmaningar. Så jag fortsätter hos en branschkollega.

Exakt när Olle Fogelin byter arbetsgivare är inte helt klart.

– Jag har inte gjort klart det med styrelsen. Jag har sex månaders uppsägningstid och om styrelsen vill så kommer jag vara kvar till semestern. Det är ingen panik och jag slutar inte tvärt, utan jag avser att göra klart det som finns på bordet. Jag kommer som senast börja i Karlstad den 1 augusti.

"Känt ett jättestöd"

Många chefer har lämnat Vimmerby kommun de senaste åren. En del självmant, men båda de två övriga toppcheferna – kommundirektören Carolina Leijonram och Vimarhems vd Johan Oléhn – har fått sparken.

Har du känt en oro för att du också ska få sparken, så du har velat föregå det?

– Nej, inte alls. Jag har känt ett jättestöd från styrelsen och den politiska ledningen. Det är ingen schism eller missnöje som ligger bakom, utan det har fungerat fantastiskt bra i Vimmerby. Det är aldrig lätt att lämna något och jag har trivts jättebra här i Vimmerby på VEMAB och VIFAB. Nu har jag varit en rimlig tid och det dök upp en bra möjlighet.

Olle Fogelins år som VEMAB:s vd har kantats av rubriker åt alla håll och kanter. Det har varit stor ruljans inom bolaget, kritik i medarbetarundersökningarna och ett rekordhögt vinstår.

– När jag började gick vi in i en tid där alla energiföretag blev starkt påverkade. Mitt första år på VEMAB gjorde vi historiens bästa resultat på grund av att elpriserna var så höga. Sedan kom bränslechocken och det blev tufft för oss ekonomiskt. Vi har haft en omvärld som förändrats många gånger och det är en kombination av många olika orsaker. Vi har behövt göra en hel del förändringar och justeringar.

Det har funnits en kritik mot dig. Hur ser du på det?

– När man gör förändringar så får man åsikter om det. Frågar du mig så är det inte så att alla är eller har varit missnöjda. Det finns missnöjda medarbetare, men det gör det på alla arbetsplatser. VEMAB är i en bättre position nu än för några år sedan. Avseende alla förändringar som skett, så handlar det om att kompetens är jätteviktigt och man behöver ha rätt person för rätt roll, säger Olle Fogelin.