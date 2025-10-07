VEMAB:s vd kliver över 100 000 i månaden: "En resonabel man"

Sedan förra årets löneförhandling har två av tre toppchefer i kommunkoncernen sparkats. Kvar är Olle Fogelin, vd för Vimmerby Energi- och Miljö AB. Hans löneförhöjning innebär att han kliver över 100 000 kronor i månaden. – Det är jag som bestämmer och Olle är en resonabel man. Det har inte varit krångligt alls, säger VEMAB:s ordförande Peter Fjällgård (V).

Kommundirektören Carolina Leijonram har fått gå från sitt jobb liksom Vimarhems vd Johan Oléhn. Den enda som är kvar jämfört med förra årets löneförhandlingar av kommunkoncernens tre toppchefer är VEMAB-vd:n Olle Fogelin.

Hans nya lön har dröjt – men nu är den klar. Olle Fogelin får 2,87 procent i löneökning. I kronor innebär det 2 800 kronor och Olle Fogelin går nu från 97 500 kronor i månaden till 100 300 kronor.

Om året tjänar nu Olle Fogelin 1 203 600 kronor. VEMAB:s anställda får samtidigt 2,9 procent enligt avtal.

– Vi följer fortsatt linjen med snittet i bolaget och jag tycker att det är ideologiskt viktigt. Vi har ett lönesystem där lönerna går upp i procent och den som har mer får fler kronor. Därför tyckte jag att det här var viktigt. Nu blev det inte 3,0 procent den här gången, utan nedåt, och nästa gång kanske det går åt andra hållet, säger Peter Fjällgård (V), ordförande för VEMAB.

"En resonabel man"

VEMAB befinner sig i ett omställningsarbete och i en förändrad världssituation.

– Man har lagt mycket jobb på VEMAB för att styra upp alla möjliga saker och vi har det världsläge som har varit. Alla i företaget är viktiga, men det går inte att behandla alla precis lika i lönesättningen, men det finns ingen anledning att någon sticker iväg procentuellt. Olle har kommunkoncernens näst högsta lön, men han har också fyra bolag i sitt. Jag ska inte säga att vi har låga löner, men tittar vi runt omkring oss så ligger våra vd:ar runt tio procent under medianen. Vi har det vi har här och vi bestämmer inte lönemarknaden. Klart jag hade önskat ett lönesystem där alla lönepengar lades i en pott till våra anställda och så delas det på 70. De tio högst betalda skulle bli missnöjda, men de i botten hade varit jättenöjda med 2-300 kronor i löneökning, men den världen lever vi inte i.

Peter Fjällgård säger att det inte var någon särskilt svår förhandling med Olle Fogelin.

– Olle är en resonabel man. Det är klart att man i lönesamtal pratar om sina fördelar, men vi är inte osams eller något sådant. Han är en resonabel man och det är jag som bestämmer. Det har inte varit krångligt alls. Alla vill ha bil och många har bil, men vi har inte det i våra avtal. Vi har raka avtal.

"Blir så i en omorganisation"

Fjällgårds förtroende för Olle Fogelin är orubbat och påverkas inte alls av vad som hänt med koncernens övriga toppchefer.

– Jag vet inte i detalj vad som ligger bakom Vimarhems beslut, men man har gjort sin resa och kommundirektören har varit länge. Det är inte konstigt tycker jag och vi gör vår resa.

Det har varit många utköp och medarbetare som har slutat på VEMAB de senaste åren. Hur ser du på situationen och arbetsmiljön?

– En som kom i går visste vi inte om, men att människor byter jobb är inget konstigt. Jag bytte jobb vart tionde år och du bytte från Vimmerby Tidning. Min syn är är att vi har en otroligt duktig och kompetent personal. Då blir de också attraktiva på arbetsmarknaden och söker andra jobb. Jag ser ingen kombination av detta med ledarskap och arbetsmiljö. Det är skillnad om man säger upp någon eller om medarbetarna sökt andra jobb. Jag ser det som en fjäder i hatten att vår personal är attraktiv.

Men det har varit en del utköp och mycket konsulter inne?

– Det blir det i en omorganisation. Vi får nya propåer uppifrån hela tiden och all kompetens finns inte. Det är mycket regler och det är avtalsstyrt. Vi har inte advokater inne och då är det inte särskilt konstigt. Nu börjar vi närma oss slutet med konsulter. vi har tagit fram 1 500 dokument så att medarbetarna ska kunna följa instruktioner. Det finns en total öppenhet i företaget och det har tagit mycket tid och energi, säger Peter Fjällgård.

Hur tycker du att Olle Fogelin hanterar bolaget?

– Styrelsen styr vd i mångt och mycket i det förändringsarbete som görs. Vi i styrelsen har sagt att man ska göra det. Sedan har Olle en kompetens från storstadsregionen som vi inte har kring alla lagar och regler och kring frågor om säkerheten. Han har varit ovärderlig och vi har fullt förtroende för vår vd.

Lönen för Olle Fogelin gäller retroaktivt från 1 april.