Uppsägningen kom överraskande för Fjällgård: "Sett hans kontaktnät"

Olle Fogelin kommer lämna Vimmerby Energi- och Miljö AB för Karlstads Energi. Vd:ns uppsägning kom överraskande för bolagets ordförande Peter Fjällgård (V). – Vi hade en avstämning efter julledigheten och så avslutade han med att berätta det. Det kom oväntat, säger han.

Vänsterpartisten Peter Fjällgård, som är ordförande i det kommunala energibolaget, har försvarat Olle Fogelin hela vägen när det uppkommit kritik mot vd:n i medarbetarundersökningarna och annat.

Under måndagseftermiddagen fick han till sig att Fogelin sagt upp sig från vd-jobbet och lämnar för motsvarande tjänst inom Karlstads Energi.

– Vi hade en avstämning efter julledigheten där vi gick igenom x antal frågor. Det avslutades sedan med att han berättade för mig att han fått jobb i Karlstad. Det kom lika oväntat för mig som för någon annan. Men man har lärt sig nu att en liten kommun som Vimmerby är en språngbräda på något vis, säger Peter Fjällgård (V).

Du har inte känt till någonting om att han varit med i den här processen?

– Nej, det har jag inte. Men man har ju förstått, när vi varit iväg på konferenser och liknande, vilket otroligt kontaktnät han har. Så om det ska headhuntas är det inte konstigt att han plockas.

"Växer inte på träd"

Efter mötet på måndagseftermiddagen ringde Peter Fjällgård runt till övriga styrelsen.

– Nu ska vi träffas i nästa vecka och börja titta på det här. Vi har de här sex månaderna på oss att försöka avsluta och komma helt i fas.

Vad känner du för att han lämnar?

– Jag hoppats på att ha honom kvar ett tag till, men det är så här verkligheten är. Det är tråkigt. Vi har jobbat hårt och har flera stora projekt som är i slutfasen. Det här innebär alltid att det blir en omställning och en process, men det är som det är. Jag har själv bytt jobb några gånger i mitt liv och det är ju inget man pratar om innan. För oss alla i organisationen är det nu bara att kavla upp ärmarna och starta en ny rekryteringsprocess. De här killarna och tjejerna växer inte på träd.

"Kan inte bara sätta ut en annons"

Olle Fogelin har sex månaders uppsägningstid och börjar sitt nya jobb den 1 augusti i år.

– Vi hamnar mitt i semestern där och har vi inte löst något då så får vi titta internt på om det finns någon interim lösning. Där är vi inte alls ännu. Vi har bara hunnit prata med varandra, så att alla vet om att det här händer. Det har drivits på fort, men det berodde på att man i Karlstad ville gå ut med att man var klara med sin rekrytering. Därför har vi pratat med våra anställda och jag har pratat med den strategiska ledningen i kommunen.

Hur processen framåt kommer se ut är för tidigt att säga, enligt Fjällgård.

– Vi behöver få till ett styrelsemöte för att prata ihop oss. Det kommer behöva bli en rekryteringsfirma, vi kan inte bara sätta ut en annons i tidningen.

Systern Vimarhem tryckte mycket på lokal förankring och att man gärna får bo i bygden. Är det viktigt för er också?

– Det är ingen nackdel om man bor i bygden, men den delen kommer. Vi får se vem och vad vi söker. Det är förstås en fördel om man har lokal förankring, men mycket handlar också om kompetens och kunskap.

Är det svårare för er att hitta något lokalt?

– Jag kan inte bedöma det riktigt. Olle hade hanterat många frågor tidigare och hade en god teknisk kunskap. Man måste vara en duktig ledare, men det händer så mycket inom det här området att det som var för två år sedan nästan är 40 år bort. Det går så fort. Men vi får börja nästa vecka med att prata ihop oss och titta på det här. I den vevan får vi också mer strategiskt titta på frågan.