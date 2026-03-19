De blev årets UF-företag i länet: "Levererar på alla plan"

Envirova UF från Västerviks gymnasium prisades i flera kategorier och tog hem den största vinsten som "Årets UF-företag". Foto: Privat

Ett digitalt verktyg som ska göra hållbarhetsrapportering enkelt, strukturerat och tillgängligt för företagare – det är vad Envirova UF har skapat, som nu har vunnits årets UF-företag i region Kalmar län. Totalt delades 15 priser ut under onsdagen.

Det var på den regionala UF-mässan som UF-mästerskapen i Kalmar län avgjordes på onsdagen.

Cirka 550 gymnasieelever från hela Kalmar län var samlade och det tävlades i 15 olika kategorier. Vinnarna i flera av kategorierna är sedan kvalificerade till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm 26-27 maj.

Allra bäst gick det för Västerviks gymnasium, som lyckades kamma hem 8 av de totalt 15 priserna.

– Vi är stolta över Västerviks gymnasium, de är så fantastiskt duktiga och har hållit sån hög standard så länge. Det är tredje året i rad som de får priset årets UF-skola, och andra året i rad som Martin Joelsson vinner årets UF-lärare. De går verkligen från klarhet till klarhet. De levererar på alla plan, och det är jätteroligt, säger Anna Hofvergård, regionchef för Ung Företagsamhet i Kalmar.

"Kan lyckas väldigt bra i SM"

Det största priset, Årets UF-företag, gick till Envirova UF. Utöver detta lyckades de kamma hem priser i ytterligare tre kategorier. Bakom företaget står Hannes Eriksson, Melker Larsson, Fabian Mehmeti, Otis Römbo, Lukas Rejdvik och Erik Englund som går ekonomiprogrammet på Västerviks gymnasium.

De har skapat en webbaserad, användarvänlig plattform som hjälper små och medelstora företag att mäta, visualisera och följa upp sin klimatpåverkan och sitt hållbarhetsarbete.

– Många av jurygrupperna sa att de tror att Envirova kan lyckas väldigt bra i SM i Stockholm, säger Anna Hofvergård.

Mer om deras UF-företag kan du läsa HÄR.