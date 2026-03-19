De blev årets UF-företag i länet: "Levererar på alla plan"

Alla vinnare från UF-mästerskapen 2026
Årets UF-företag: Envirova UF, Västerviks gymnasium
Årets innovation: Nordic LockPack UF, Åkrahällskolan
Årets socialt hållbara UF-företag: UngAgenda, Västerviks Gymnasium
Årets ekologiskt hållbara UF-företag: Nordic LockPack UF, Åkrahällskolan
Årets yrkesskicklighet: Spillbrädan UF, Åkrahäll
Årets säljare: Alice Dahlgren, Kundkontakten UF, Stagneliusskolan
Årets vara: Soundmap UF, Stagneliusskolan
Årets tjänst: Envirova UF, Västerviks gymnasium
Årets affärsplan: Envirova UF, Västerviks gymnasium
Årets UF-lärare: Martin Joelsson, Västerviks gymnasium
Årets UF-skola: Västerviks gymnasium
Årets monter (Regional tävling): Nezz UF, Åkrahällskolan
Årets reklamfilm (Regional tävling): Be a woman UF, Västerviks gymnasium
Årets kooperativa (Regional tävling): Envirova UF, Västerviks gymnasium
Årets affärsidé (Regional tävling): Det vi aldrig sa, Oscarsgymnasiet