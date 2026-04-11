Extra svårt i år – ALV hittar inte boende åt sina anställda

Astrid Lindgrens Värld har extra svårt att hitta bostäder åt sin personal den här sommaren. Foto: MostPhotos

Det har nästan blivit en följetong. Men i år är det extra svårt för Astrid Lindgrens Värld att hitta boenden åt sina anställda under sommaren. – Vi behöver ett tiotal rum, säger vd:n Joacim Johansson.

Vissa år har det gått smidigt, andra trögt. I år är verkligen ett trögt år när det gäller för Astrid Lindgrens Värld att hitta boenden åt sina sommaranställda i parken.

– Vi brukar få jaga in i sista sekund, men har alltid fått ihop det. I år är utmaningen större än någonsin, säger Joacim Johansson, vd för ALV.

Det finns en ganska enkel förklaring till svårigheterna.

– Vi är fler. Bland annat behöver ta in hyrkockar från bemanningsföretag och de är i regel äldre och har ett annat önskemål på boendet än att det ska vara ett korridorboende. Vi har också blivit många fler på teatern och det är i princip alltid utifrån-medarbetare. Det tarvar mer av det totala sängbeståendet.

Många fler vuxna skådisar

Miljön Junibacken med Madicken ska öppna i sommar och det gör att skådespelarensemblen vuxit.

– Jag vet inte exakt numerären, men tidigare hade vi fem kostymer i Junibacken. I år blir det 20. Så det är bra många fler vuxna skådisar.

Allt som ALV har tillgång till är fullt. Nyligen hade man möte med kommunen för att diskutera detta.

– Vi ville veta om de vet något eller har något. Vimarhem vet jag har bjudit till lite extra i år och vi har bra samarbete med Ronja också. Alla hjälper till, men vi måste lösa det.

Annons:

"Har prövat förorterna"

Just orter som Södra Vi och Storebro är inte heller intressanta, utan det är i tätorten man behöver hitta boenden.

– Vi har fått hyra i Storebro och Södra Vi tidigare, men det tycker man blir för långt. Alla har inte körkort själva och även om jag tycker att man kan cykla, så håller inte alla med om det. Vi har prövat förorterna om man kan säga så, men vi behöver ha boende centralt. Det är i tätorten vi har ett behov.

Hur mycket saknar ni?

– Vi saknar omkring tio sängplatser. Det är tio rum kan man säga. Ingen vill ju helst dela rum och det är inte heller optimalt. Vi hoppas att någon kanske hör av sig.