Nu är det dags för en ny säsong – ALV jagar rekord med flera nyheter

Joacim Johansson ser verkligen fram emot att öppna dörren för en ny säsong den 13 maj. Till midsommar är stora nyheten Junibacken färdig. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson

Det är dags igen. Den 13 maj öppnar Astrid Lindgrens Värld dörren till ännu en säsong i Vimmerby. Förra årets rekord ska nu slås. – Ambitionen och målbilden är tydlig. Vi ska ta det tidigare resultatet, säger besöksmagnetens vd Joacim Johansson.

Mängder av människor lockas varje år till sagoparken i Vimmerby. Årets resa påbörjas på allvar under onsdagen. Då är det dags för premiär av säsongen 2026.

Astrid Lindgrens Värld har inte legat på latsidan och det är flera stora nyheter inför den här säsongen. Vid midsommar öppnas storsatsningen på Madickens Junibacken, då ska även den sista delen av Lilla staden vara komplett och den nya infartsvägen gör premiär redan från start.

Joacim Johansson, som går in på sin 13:e säsong som vd för Vimmerbys turistlok, är både optimistisk och förväntansfull.

– Det är alltid en speciell känsla så här dagen innan. Just i år, när det är så mycket nytt, så blir det full fart. Det är jättespännande och vi har sagt det tidigare – den nya vägen kommer förändra vårt flöde inte minst. Jag är övertygad om att det kommer vara till stor nytta för gästupplevelsen ute på parkeringen. Det kommer bli bättre struktur. Det har verkligen blivit som förväntat och jag har både kört bil och cyklat där. Det blir toppenbra, säger han.

2025 blev ett rekordår för ALV på alla tänkbara vis. 545 000 gäster besökte sagovärlden och utraderade det tidigare rekordet. Nu är parkens sikte tydligt. Ännu fler ska komma och träffa karaktärerna i år.

– Vi har en målbild att vi vill ha 555 000 gäster under säsongen. Det är en ökning med 10 000 gäster. Det kanske inte låter så mycket, men det var ett rekordår ifjol och vi kommer verkligen få jobba för det. Tittar vi på beläggning, årskort och så vidare är det inget som talar för att vi inte ska lyckas nå det.

Längtar till midsommar

Hur en orolig omvärld kommer påverka är förstås en fråga utan svar för tillfället.

– Blir det så att fler svenskar stannar hemma och fördelar sin semesterplånbok på hemmaplan? Det vet vi inte, men det skulle kunna bli så att man spenderar mer pengar på hemmaplan och känner att man kan få mer upplevelse i Sverige för samma peng.

Hur är bokningsläget i maj?

– Kommande helger ser bra ut. Den första nu är fullbokad och även nästa helg är i princip fullbokad. Det finns någon stuga ledig, men det känns verkligen lovande.

Joacim Johansson längtar redan till midsommar. Då står den helt nybyggda miljön Junibacken färdig där Madicken med flera ska underhålla.

– Vi ligger i fas, men det är mycket kvar med mark och plantering. De är sist in i byggnationen och får det mest tidspressade fönstret. Snart ska teaterensemblen in och börja repetera. Det blir en utmaning med rörelsen och springet, och det är ingen god marginal vi har, men klart kommer det att bli.

Totalt blir det runt 800 publikplatser och cirka 50 miljoner kronor investerar man i den nya miljön. Madickens Junibacken går därmed från en halvdagsensemble till en heldagsensemble, vilket också betyder klart fler skådespelare.

– Vi ser verkligen fram emot midsommar när vi får öppna den miljön.

"Finns alla möjligheter"

Jämfört med fjolåret är det totalt elva fler skådespelare. ALV har totalt 594 säsongsanställda och 73 tillsvidareanställda i verksamheten.

– Vi har ökat under våren och en nyanställning blev klar så sent som i går.

Är det spänt så här dagen innan öppning?

– Ja, det är det alltid. Inte minst i år med tanke på att vi har en byggarbetsplats mitt i parken. Det har vi aldrig haft tidigare. När vi byggt tidigare har vi kunnat stänga av på ett lättare sätt, men Junibacken ligger så centralt i parken att det inte går. Det är en utmaning att fortsätta bygga där samtidigt som vi har öppet. Men vi kommer ha tysta arbeten under parkens öppettider och det har vi planerat för sedan länge. Nu ska vi se till att göra det vi har kommit överens om, snurra igång och hålla i det vi har beslutat.

Är känslan att det är ett rekordår?

– Känslan är god. Sedan vet man hur osäker man var i juli ifjol, men vi har expanderat och har en jättestor nyhet som vi tror kommer attrahera. Vi har också byggt ut det parknära boendet och det finns alla möjligheter i alla fall. Ambitionen och målbilden är tydlig – vi ska ta det tidigare resultatet.

Astrid Lindgrens Värld har nu varje dag-öppet fram till den 16 augusti. Därefter har man sina sensommarhelger fram till 20 september och därefter öppet under höstlovet.