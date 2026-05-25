ALV förlorade mot staten – nu söker man prövningstillstånd

Ett halvt decennium har det pågått. Och historien fortsätter. Nu söker Astrid Lindgrens Värld prövningstillstånd i Högsta domstolen. – Vi tycker att domen i hovrätten är anmärkningsvärd, säger vd Joacim Johansson.

För snart en månad sedan stod det klart att hovrätten river upp tingsrättens dom i tvisten mellan Astrid Lindgrens Värld och den svenska staten.

Det här är en följetong som sträcker sig över hela 2020-talet. Det var i samband med pandemin som Astrid Lindgrens Värld fick stänga parken.

Förvaltningsrätten slog sedan fast att det grundade sig i ett felaktigt beslut och därför valde ALV att ta det hela rättsligt. En stämningsansökan lämnades in mot staten och sommaren 2025 föll domen i Stockholms tingsrätt.

Staten skulle betala skadestånd till ALV med drygt 28,4 miljoner kronor samt ersätta ALV för rättegångskostnader på drygt 2,2 miljoner kronor. Skadeståndet i domen reducerades med de två stöd som parken fick efter pandemin och det handlade om cirka 21 miljoner kronor.

Tingsrätten slog i sin dom fast att att polisens bedömning markant avvek från en normalstyrd rättstillämpning och det var fråga om en uppenbart felaktig sådan.

"Det är genom deras uppgifter visat att ALV:s teaterföreställningar, som var den huvudsakliga delen av verksamheten, inte kunde bedrivas på grund av polismyndighetens beslut", skrev man i domen.

– Domen är precis det vi har sagt ända sedan 2020 när polisen stängde oss felaktigt. Domen går i linje med hur det faktiskt är. Det handlar inte om hur vi tycker, utan hur det är. Man kunde inte räkna samman det här som en allmän sammankomst och det är helt utefter det vi sagt är rätt och riktigt, var Joacim Johanssons svar där i början av juni förra året.

Hovrätten rev upp domen

Staten var dock inte nöjda med utfallet och valde att överklaga den till Svea hovrätt. I slutet av april kom beskedet att hovrätten rev upp den tidigare domen.

"Såvitt har framkommit i målet gav, vid tidpunkten för Polismyndighetens beslut, relevanta lagar och förordningar inte någon närmare vägledning om hur bedömningen av vad som utgör en eller flera allmänna sammankomster skulle göras. Inte heller fanns andra vägledande avgöranden eller uttalanden som kunde ge Polismyndigheten tydlig ledning i frågan", skrev Svea hovrätt.

Enligt hovrätten hade polisen i sitt beslut hänfört sig till relevanta rättskällor och myndigheten har motiverat sitt beslut på ett tillräckligt upplysande sätt. Därmed ansågs inte rättstillämpningen vara uppenbart oriktig.

Förvaltningsrättens bedömning innebar inte i sig att polisens beslut var så felaktigt eller försumligt att skadestånd skulle utgå, enligt hovrätten.

– Jag satt och väntade på domen vid hotellet. Den är förvånande tycker jag. Jag blir repetitiv, men förvaltningsrätten slog fast att polisen hade fel och vi rätt i sakfrågan. Felet är så stort och graverande i myndighetsutövningen att det borde vara skadeståndspliktigt, men hovrätten har kommit fram till något annat, sa Joacim Johansson för en månad sedan när han själv var på semester och fick det tunga beskedet.

Ganska givet gå vidare

Som läget är nu går ALV miste om miljonerna och ska i stället ersätta staten för rättegångskostnader med drygt 1,1 miljoner för både tingsrätten och hovrätten.

Tre veckor har passerat och på måndagen skickade Astrid Lindgrens Värld in en ansökan till Högsta domstolen för att få prövningstillstånd i målet.

– Vi har skickat in det i dag och det vi vet är att det kan ta lång tid innan man får besked om de kommer ta det eller inte. Det kan vara upp till nio månader, så det är väldigt lång tid innan man får besked. Det kommer behöva väntas, säger Joacim Johansson.

Var det givet att gå vidare?

– Det är viktigt att sortera det här. Det är själva bedömningen av det juridiska i lagtexten vi vill få prövat. Hovrätten ansåg inte att det var så stort fel eller sådan försummelse, men det vill vi få prövat. Det handlar om själva tillvägagångssättet kring domslutet. Vi sa direkt att vi skulle fundera på det, men det har varit ganska givet eller i alla fall varit övervägande att vi vill pröva det här vidare i högsta instans.

"Anmärkningsvärt kort"

Nu tycks i alla fall den eviga följetongen närma sig något form av avslut.

– Fortsättning följer, men nu är det nära slutet.

Med lite distans till hovrättens dom har Joacim Johansson sin uppfattning klar.

– Vi tycker att domen i hovrätten är anmärkningsvärt kort. Tingsrätten hade gjort ett gediget arbete i sitt domslut medan hovrätten höll det förvånansvärt kort. Det kan man känna är lite anmärkningsvärt i sammanhanget.