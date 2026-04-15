Så mycket höjs priserna för att besöka Astrid Lindgrens Värld i sommar

En ny sommar står för dörren och med det besök för många på Astrid Lindgrens Värld. Priserna kommer förändras under säsongen för besökaren. – Vi höjer när vi ökar upplevelsen, säger vd Joacim Johansson.

Astrid Lindgrens Värld höjde priserna mellan 2024 och 2025 från 495 kronor till 515 kronor för en endagsbiljett för en vuxen. För barn gick det från 375 kronor till 390 kronor.

Även inför säsongen 2026 höjs priserna i parken, men det blir två olika priser beroende på när man besöker sagoparken. Innan midsommar, då nya Junibacken ännu inte är på plats blir det 410 kronor för barn och 540 kronor för en vuxen.

Alltså en höjning på 25 kronor för en vuxen och 20 kronor för ett barn. Efter midsommar, när den nya miljön är öppen, kommer det kosta 430 kronor för barn och 565 kronor för en vuxen. Jämfört med förra säsongen innebär det 50 kronor för en vuxen och 40 kronor för ett barn.

– Tidigare har Junibacken varit en halvdagsmiljö. Nu blir det en heldagsmiljö. Det innebär att karaktärerna är där hela dagen. Efter midsommar blir det tio procent upp i runda slängar jämfört med förra säsongen, säger ALV:s vd Joacim Johansson.

Vissa tycker nog att det är dyrt. Vad säger du om höjningarna?

– Vi får alltid frågor om hur vi resonerar. Vi har inte minst ökade driftkostnader vad gäller el, vatten, värme och lönekostnader. Materialet är också en stor sak. Tittar man bara på pappersmaterial, som pappershanddukar och så vidare, så har det ökat ordentligt i pris. Sedan höjer vi även när vi ökar upplevelsen så pass mycket. Så det handlar om höjda driftkostnader och en större upplevelse.

Ni kommer från ett superår ekonomiskt. En del kan nog fråga sig om ni behöver göra så stora vinster?

– "Vad ni tjänar pengar" tänker nog vissa och det gör vi. Men vi använder också varenda krona och lite till, eftersom vi lånar av banken, för att fortsätta utveckla parken. Pengarna går tillbaka till gästupplevelsen och man betalar för en ny upplevelse.

Gör räkneexempel

Per karaktär och teaterscen betalar man kring 70 kronor.

– Vi gör ofta sådana där räkneexempel. Man kan tycka att det är mycket eller lite, men något som en ny gäst ofta kommenterar är att när man väl betalat entrén behöver man inte betala för något mer. Det är ingen mer utgift för upplevelsen och där skiljer vi oss en del från många andra. Vid något tillfälle stod jag i entrén när mor- och farföräldrar kom fram. "Vi tyckte det kostade mycket när vi kom hit, men det var värt varenda krona", sa de då. Det är en upplevelse man får.

Den som bor i Vimmerby kommun har möjlighet att köpa årskort till ett förmånligare pris än alla andra. Även andra, som köper årskort, före december, får också rabatterat pris.

– Sedan vi började med det erbjudandet köper de allra flesta före jul.

Hur många årskort har ni sålt?

– Vi låg på 4 000 årskort ifjol och taktar samma försäljningsvolym i år.