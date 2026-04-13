NYTT SUPERÅR FÖR ALV – SÅ STOR BLEV VINSTEN

Förra året slog Astrid Lindgrens Värld både nytt omsättningsrekord och nytt vinstrekord. Det rekordet stod sig inte länge. 2025 blev ett nytt superår för ALV. – Det betyder jättemycket. Vi kan fortsatt investera och underhålla det vi behöver, säger vd:n Joacim Johansson.

Rekordåren har avlöst varandra för Astrid Lindgrens Värld efter pandemin. 2024 blev ett ekonomiskt superår för Vimmerbys flaggskepp.

Då landade omsättningen på 348 miljoner kronor och resultatet efter skatt på drygt tio miljoner kronor. 2025 blev det ännu bättre.

ALV:s omsättning blev 383 miljoner kronor och resultatet efter skatt landade på 17,5 miljoner kronor.

– Det är vårt bästa år resultatmässigt. Vi hade ett år som var bättre, men då var det ju interna pengar när vi sålde allt boende till fastighetsbolaget. Så det året går inte att räkna med. På driften är det här det klart bästa året, säger Joacim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld.

Procentuellt har sagoparken ökat omsättningen med 9,1 procent och resultatet efter skatt ligger på drygt 70 procent i ökning.

– Antal gäster gör det här förstås, men också att vi fått in Oxgården med nya bäddar. Boendeintäkterna nu ligger på över 70 miljoner kronor och när jag började låg det på runt 15 till 17 miljoner.

Vad betyder det här för er?

– Det betyder jättemycket. Vi kan fortsatt investera och underhålla det vi behöver. Vi kan hålla en investeringstakt med en stor nyhet vart tredje eller fjärde år.

Var inte kaxig i juli

Frågan är nu om det kan bli nya rekord redan 2026. Då tillkommer ännu fler boenden i egen regi och en ny miljö i form av Madickens Junibacken.

– Det vore väldigt bra. För varje bra år kommer man ju närmare ett mindre bra år. Det är som i idrott där man efter varje seger kommer närmare förlusten. Nuläget påverkar också med kriget i Iran och de stigande drivmedelspriserna. Kommer man vilja prioritera en bilsemester i Sverige? Blir flygpriserna så höga att man stannar och semestrar hemma? Det blir också en mer kostsam resa för tyskarna till Sverige plus att kronan har stärkts, säger Joacim Johansson.

Trots detta som kan skapa en viss oro är Joacim Johansson optimistisk.

– Bokningsläget taktar på som ifjol och vi ser inget tecken på minskat intresse. I juli var vi inte så kaxiga, men vi fick kaxa till oss i augusti. Juli säger vi alltid är jätteviktig för oss, men nu blev det ett väldigt starkt avslut i augusti förra året. Jag var väldigt defensiv i juli, men det kändes som det kunde bli jättejobbigt att nå en halv miljon gäster. Sedan blir det 545 000 gäster och vi klarade det med marginal. Det var inte ens stolpe in till slut.

Öppnar ny satsning vid midsommar

Till midsommar öppnar ALV sin nya satsning på Junibacken. Hur mycket det kommer påverka återstår att se.

– Vill alla komma efter midsommar? Det är något vi spekulerar mycket kring internt, men vi ser att de första helgerna är fullbokade i Lilla staden. Därefter är det lite svalare måndag till torsdag fram till midsommar, men juli är bättre bokat i år än samma tid förra året. Så det kan vara en sådan effekt, vi vet inte. Det här är första gången vi öppnar en ny miljö till midsommar.

Det här gör också att ALV har ett biljettpris fram till midsommar och ett efter.

– Vi gillar inte begreppet försäsongspris och huvudsäsongspris. Vi hade det förr, men har tagit bort det sedan några år tillbaka. Nu blir det ett pris fram till midsommar och ett annat efter det.

"Måna om en hög kvalitet"

Vinsten på drygt 17 miljoner kronor betyder mycket för Astrid Lindgrens Värld. Bara 2026 investerar man 135 miljoner kronor i flera stora satsningar.

– Då behöver man göra vinster och ha en bank som är villig att ge krediter, säger Joacim Johansson.

Vad säger ägarfamiljen om siffrorna?

– De är jättenöjda och vi är jättenöjda med det. De låter oss investera och min tolkning är att de tror på Vimmerby och är måna om att vi ska fortsätta att hålla en hög kvalitet. Vi behöver hela tiden förnya oss för att vara aktuella och det ser familjen också.

Men ALV kan förstås inte investera så här många miljoner år efter år.

– Nu behöver vi ta det lite lugnare, amortera och betala räntor. Dels utifrån en ekonomisk aspekt, men även organisatoriskt. Vi har tre stora projekt samtidigt och vi behöver hinna ikapp organisatoriskt. Med en ny heldagsmiljö blir det fler skådespelare, fler publikvärdar, mer som ska städas och underhållas.

2027 och ett par år framåt lär därmed bli något mer försiktigt.

– Vi har satt foten kring några saker. Vi ska bygga ett nytt förråd till Bysalen, men i sammanhanget är det ett litet projekt som sker i höst.

Hotell runt 2030

Ett annat skäl är att ALV, som vår tidning tidigare berättat, har planer på både ett hotell och en ny miljö för Karlsson på taket.

– Detta kvarstår till 2030 och vi behöver skapa förutsättning för vidare uteckling. Nu behöver vi samla ekonomisk kraft och utrymme för både Karlsson och ett hotell.

Vad kan du säga om hotellplanerna?

– Det finns ett tydligt inriktningsbeslut, men vi har inte börjat med ritningar eller sagt att det blir exakt då. Det finns en bild över hur vi vill ha det och det handlar väl om mellan 50 och 70 rum. Det blir inget jättegigantiskt, men vi ser såklart framför oss en facilitet där man får vad man förväntar sig. Det handlar om restaurang, träningsmöjligheter och relaxavdelning. Sedan ska det vara all in tematiserat och kommer ligga nära Lilla staden, så det ska bli en känsla av sekelskiftet, berättar Joacim Johansson.

Det mest aktuella just nu är att man bygger hotellet på den nuvarande parkeringen, alldes intill Lilla staden.

– Det är långt ifrån beslutat, men det finns en viljeriktning och ambition. Jag tror att det kan bli bra.

Vimmerby kommun äger knappt tio procent av Astrid Lindgrens Värld fortsatt och under våren kommer Joacim Johansson redogöra för årsredovisningen i kommunfullmäktige.