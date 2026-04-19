Tre jättesatsningar inför årets säsong – så ligger man till: "Sticker iväg lite"

Den sista etappen av Lilla staden byggs också just nu och ska stå helt färdig vid midsommar.

Joacim Johansson ser fram emot den nya säsongen. Just nu pågår bygget av den nya miljön Junibacken som öppnar vid midsommar. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson

En storsatsning på en ny miljö, sista etappen av Lilla staden och en ny infartsväg. Tre stora satsningar sker inför årets säsong på Astrid Lindgrens Värld.

Astrid Lindgrens Värld har ett osannolikt bra 2025 bakom sig med nytt publikrekord, nytt omsättningsrekord och den högsta vinsten någonsin.

Inför 2026 sparar inte sagoparken heller på krutet. Närmare 50 miljoner kronor lägger man på Junibackens nya miljö, som är en väldigt stor satsning.

– Det blir en rejäl kapacitetsökning. Det handlar om runt 800 publikplatser eller gradäng som vi säger. Den har varit jätteliten tidigare och bara inrymt ett par hundra. Nu blir Junibacken mycket större, har Joacim Johansson tidigare berättat.

Arbetet går verkligen framåt och till midsommar ska den nya miljön stå helt färdig.

– Junibacken rullar på bra. Det blir grand opening till midsommarafton den 19 juni. Tidsmässigt ligger vi någon dag efter, men det förändringar ingenting och det kommer vi kunna jobba ikapp. Vi följer budget där.

Madickens Junibacken kommer gå från att vara en halvdagsmiljö till att bli en heldagsmiljö och det betyder förstås väldigt många fler skådespelare i parken.

Sista etappen av boendesatsningen

Den allra sista boendeetappen i Lilla staden ska också stå färdig till midsommar. En del hus blir klara redan i maj men resterande del är redo för att ta emot gäster till midsommar.

– Det är 30 nya boendeobjekt kan man säga totalt. Just boendet har stuckit iväg lite pris, men det handlar mest om att vi ändrat något i sista minut. Går man ifrån ritningen och ändrar något sent, så blir det kostsamt, men det är inte på samma nivåer som vid krigsutbrottet i Ukraina. Då stack material och allt sådant iväg under själva bygget. Nu handlar det om att vi gör justeringar och att det kostar lite extra.

Totalt kommer det nu finns närmare 230 boenden i Lilla staden. Sammanlagt, med ställplatser och Oxgården inräknat, kommer ALV ha 3 000 bäddar.

– Känslan är jättegod. Vi började med Lilla staden 2016 och tänk hur det såg ut här för tio år sedan. Vi hade satt hela konceptet då och nu får vi till entréerna, en gångbro och en hel ny gångväg.

I och med detta är också boendekonceptet Lilla staden klart. Mer av den här typen kommer ALV inte bygga nu framöver.

– Det blir snart Stora staden annars och det vill vi inte. Nu tittar vi mer på den här lantkänslan, att bo på en gård och sådär. Lilla staden känns färdigt. Nu är snart den sista boendeetappen i mål och jag tycker att det blir jättebra. Vi får ihop parken och boendet så här pass tajt. Gästerna kan gå direkt från boendet till entrén och det blir en helt annan upplevelse.

Inget namn på infartsvägen

Även när det gäller den nya infartsvägen ligger man i fas.

– Det känns jättebra. Det är inga frågetecken och vi följer både tidsplanen och den ekonomiska planen.

Vägen kommer att vara klar till den 13 maj.

– Lite innan det till och med eftersom den ska besiktigas, men den kommer tas i bruk den allra första parkdagen i år.

Det har funnits en diskussion med kommunen om man ska namnge den nya infartsvägen, men så kommer det inte bli.

– Vi har omvärderat det och väljer att strunta i att göra det. Däremot ska vi göra det tydligare i Google Maps-sökningarna, så att man verkligen hänvisas dit. Söker man på ALV nu så visar den utfartsvägen och det är inte så bra. Det är bara kommuner och myndigheter som kan göra det, så vi har hjälp från kommunen där.

Vad gäller diskussionen med kommunen kring tomten där brandstationen ligger finns inget nytt att säga.

– Kommunen tittar på alternativa platser men man har inte kommit längre än att man jobbar med det.