VIDEO: Ny miljö och nya bäddar – dubbla storsatsningar inför 2026

Här ska det bli rinnande vatten, en av alla satsningar för att göra miljön attraktiv.

Här står Joacim Johansson framför läktaren till den nya miljön Junibacken, som står helt klar midsommar 2026. Foto: Simon Henriksson

Ett kanonår har Astrid Lindgrens Värld verkligen bakom sig. Inför 2026 görs också dubbla storatsningar. Konceptet Lilla staden färdigställs med 200 nya bäddar och en ny miljö för Junibacken byggs. – Det blir en jätteskillnad, säger vd Joacim Johansson.

Den största nyheten i sammanhanget, och den som får turister att åka till Astrid Lindgrens Värld, är den om Madickens nya miljö.

– Det är som jag ofta säger när vi gör något att en ny miljö skapar ett visst wow. Vi vill skapa en miljö som man vill vara i och den kommer vara klar till midsommar, säger Joacim Johansson.

Junibackens nya miljö lägger man 50 miljoner kronor på.

– Det blir en rejäl kapacitetsökning. Det handlar om runt 800 publikplatser eller gradäng som vi säger. Den har varit jätteliten tidigare och bara inrymt ett par hundra. Nu blir Junibacken mycket större och det kommer också påverka vår flöden. Hur folk rör sig i parken är viktigare än många tror. Det här kommer lätta på trycket på flera andra ställen.

"Måste få sitt tak"

Junibacken har tidigare bara varit en halvdagsmiljö, men blir från och med nästa säsong en heldagsmiljö.

– Det ger oss en ny heldagsensemble och innebär både fler och helt nya scener. Det blir en jätteskillnad. Tidigare sydde vi upp fem kostymer, nu kommer det bli över 20. Vi får fler barnskådespelare och fler musiker. Signumscenen är "Alva på bal" förstås. Det blir verkligen en ökning och en helt annan lönekostnad på teateravdelningen.

Även publikplatserna i den nya miljön blir något annorlunda mot tidigare.

– Det blir spännande att se hur gästen mottar den lösningen. Vi bygger nu en publikplats där vi jobbat i jordmassor och där det blir en läktare, som också är baksidan av en husfasad. Det är yteffektivt. Det blir mer sol- än regnskydd i och med taket, och det är för de här julidagarna när det kan vara jobbigt att sitta i gassande sol. Vi hoppas kunna skapa en annan kvalitet kring upplevelsen när man sitter där.

Att öppningen blir till just midsommarhelgen är helt enkelt för att man inte hinner till öppningen i maj.

– Det är ett för stort projekt. Vi ska hinna repetera i miljön också. Men det är superroligt att det blir en så pass stor satsning, säger Joacim Johansson.

Länge såg det ut som att Karlsson på taket skulle bli nästa stora tematiserade miljö i parken, men Junibacken smet förbi. Nu är det dock Karlsson på tur.

– Ja, det ska mycket till nu om någon annan ska smita förbi Karlsson. Han måste få sitt tak.

När kan den satsningen bli av?

– Mattisborgen var en stor satsning med 30 miljoner 2023 och före det hade vi alla utmaningar med pandemin. Villan var färdig 2020 och Lejonhjärta 2016. Ambitionen är det ska vara en stor nyhet vart tredje eller vart fjärde år. Så man behöver inte vara Einstein för att se att det kan bli kring 2029, men sedan får vi se om vi kommer dit eller inte.

200 bäddar tillförs

En annan stor satsning inför 2026 är den på Lilla staden. Den sista delen i det konceptet ska också stå helt färdig till midsommar. Det handlar om ytterligare 200 bäddar.

– En tredjedel kommer vara klar i maj och resterande del till midsommar.

Totalt, med ställplatserna och Oxgården inräknade, kommer ALV då ha 3 000 bäddar. Totalt 800 av dessa bäddar finns på ställplatsen.

– För några år sedan bedömde vi att vi behövde ha 2 000 bäddar. Nu är det långt över det.

Men Lilla staden är nu helt utbyggt?

– Ja, annars blir det snart Stora staden och det vill vi inte. Det här är sista etappen. Sedan kan det bli fler stugor, men då i ny arkitektur. Kanske mer ute på landet-känsla med djur och hagar, men där är vi inte ännu.

