Kapten Klännings överklagande kan försena ny återvinningscentral

I september berättade vår tidning att den våldtäktsdömde ex-polischefen Göran Lindberg, mer känd under namnet "Kapten Klänning", motsatte sig placeringen av en ny återvinningscentral. Hans överklagande av bygglovet kan nu försena processen. – Sådant här får man ha med i beaktande, säger VEMAB:s vd Olle Fogelin.

Den nuvarande avfallsanläggningen i Vimmerby har varit lokaliserad till Toppesten, cirka tre kilometer norr om staden, sedan mitten av 60-talet. För sex år sedan inleddes arbetet med att sluttäcka anläggningen och i det efterföljande utredningsarbetet ingick att hitta en lämplig plats för Vimmerbys nya återvinningscentral.

Flera föreslagna platser försvann längs vägen och i december för fyra år sedan tog kommunen beslut om att gå vidare med Toppesten för den nya återvinningscentralen. Det handlar om ett område några hundra meter söder om den befintliga återvinningscentralen och något närmare staden.

I somras tog VEMAB det slutgiltiga beslutet och berättade då också att totalkostnaden väntas uppgå till maximalt 67 miljoner kronor.

Planen har varit att den nya återvinningscentralen ska stå klar till sommaren 2027. I höstas fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

Har överklagat bygglovet

En granne, och inte vilken som helst, motsatte sig dock etableringen. Grannen inkom tidigt med synpunkter och motsatte sig etableringen. Grannen hade flera åsikter kring valet av placering och grannen var, som vår tidning kunde berätta, den före detta polischefen Göran Lindberg, mer känd som "Kapten Klänning".

Kort efter den artikeln valde "Kapten Klänning" att överklaga bygglovsbeskedet till länsstyrelsen.

"Överklagandet överlämnades till länsstyrelsen i mitten av september och just nu handlägger länsstyrelsens rättsenhet ärenden från juli-augusti. Länsstyelsen kommer först att hinna avgöra ärendet efter jul och nyår, men jag kan inte ange exakt när eftersom vi hanterar ärendena i åldersordning", skriver Emma Karlsson, länsjurist på länsstyrelsens rättsenhet, i ett mejl.

Göran Lindberg skriver i sitt överklagande att han hänvisar till sitt tidigare yttrande i ärendet. Han kallar platsen som är föreslagen för "helt overtänkt". Han menar att det ligger för nära staden och på en liten och redan belastad väg.

"Kommunen har redan köpt in betydande områden som troligen är ämnade som industrimark. Dessa områden ligger delvis avsiklt och där lämpar sig en återvinningscentral att uppföras betydligt bättre", skriver "Kapten Klänning".

Han anser att buller och insynsskydd inte är tillfredsställande redovisat för den nya återvinningscentralen.

"På vägen till den nya återvinningscentralen finns en mycket farlig vägsträcka där flera allvarliga tillbud inträffat och situationen blir naturligtvis inte bättre i och med den betydligt ökande fordonstrafiken som tillkommer. Hela anläggningens förläggning är ett enda stort feltänk och bör av länsstyrelsen stoppas och återförvisas till kommunen för ny och annan plats för uppförande", skriver han.

"Används för rekrytering"

Den våldtäktsdömde ex-polischefen lyfter också in en jämställdhetsaspekt.

"Området där den nya återvinningscentralen är tänkt att etableras används nu för rekrytering och ridsport och här kommer också en jämställdhetsaspekt in. Skall kommunen nu återigen reducera kvinnors och flickors handlingsutrymme?", skriver han vidare.

Göran Lindberg vill nu att länsstyrelsen stoppar etableringen på tänkt plats och att kommunen får hitta en annan placering. För Vimmerby Energi- och Miljö AB ligger nu frågan på is.

– Det är överklagat och upp till länsstyrelsen. Jag har inga synpunkter på det alls. Det är så det fungerar i vårt demokratiska samhälle, säger vd:n Olle Fogelin.

Vad innebär det här för processen och för er?

– Vi är startklara och vi har genomfört en upphandling och vill komma igång. Det är en tajt tidplan och det här kan leda till en viss försening. Kommer vi igång senare är också risken att vi blir färdiga senare.

Känner ingen stress

VEMAB vet ingenting om handläggningstiden hos länsstyrelsen.

– Upphandlingen är gjord och vi är beredda att köra. Vi har inte skrivit på avtalet ännu på grund av överklagan. Det finns också en risk, om det drar ut på tiden, att vi får göra om upphandlingen, men vi har en tro att vi ska kunna lösa det.

Hur stor är risken för att det ska bli en realitet?

– Det handlar om prisbilden i sådana fall. Så länge det vinnande anbudet kan hålla sig, då kan vi också vänta, men drar det ut på tiden och prisbilden ändras, så får vi göra om upphandlingen.

Det är Gilbert Gustafssons entreprenadfirma som tagit hem upphandlingen med ett anbud på strax under 50 miljoner kronor.

– Vår förhoppning är att länsstyrelsen handlägger det här i närtid och att vi får ett besked om att vi kan dra igång helt enkelt. Vi har ingen information om hur snabbt det kan bli, men så fort som möjligt förhoppningsvis. Vår förhoppning är att få svar under första kvartalet 2026.

Känner du någon stress?

– Nej, det gör jag inget. När det gäller tillståndsfrågor får man ha med det här i beaktande. Det finns alla möjligheter att överklaga. Det kommer bli bra till slut och vi får ha tilltro till den demokratiska ordningen.

Göran Lindberg var tidigare polischef och fick smeknamnet "Kapten Klänning" för sitt arbete för jämställdhet inom polisen. År 2010 dömdes han till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök och medhjälp till köp av sexuella tjänster samt koppleri och misshandel av hovrätten. 79-åringen är sedan flera år tillbaka en fri man och har en hästgård strax utanför Vimmerby alldeles intill återvinningscentralen.