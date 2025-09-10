KAPTEN KLÄNNING KRITISK MOT NY ÅVC – AV JÄMSTÄLLDHETSSKÄL

Förre polischefen Göran Lindberg, som senare dömdes för en mängd sexualbrott, protesterade mot den nya återvinningscentralen i Vimmerby av flera skäl. Foto: TT

Den våldtäktsdömde ex-polischefen Göran Lindberg, känd under namnet "Kapten Klänning", motsätter sig placeringen av en ny återvinningscentral. Han hänvisar till att det är en jämställdhetsfråga.

Den nuvarande avfallsanläggningen i Vimmerby har varit lokaliserad till Toppesten, cirka tre kilometer norr om staden, sedan mitten av 1960-talet.

Redan 2019 inleddes arbetet med att sluttäcka anläggningen och i det efterföljande utredningsarbetet ingick att hitta en lämplig plats för Vimmerbys nya återvinningscentral. 2020 kom lokaliseringsstudien som hade utrett fem föreslagna platser där kommunen redan var markägare.

Flera alternativ försvann tidigt och i december 2021 tog politiken beslut om att gå vidare med Toppesten, vilket var samma område som VEMAB själva förordat redan ett år tidigare. Det handlar om ett område några hundra meter söder om den befintliga återvinningscentralen och något närmare staden.

I juli kom så det slutgiltiga beslutet kommunicerat av VEMAB. Totalkostnaden för VEMAB väntas uppgå till maximalt 67 miljoner kronor.

– Det känns skönt att vi nu efter en lång utredning av hur framtidens återvinningscentral ska utformas och placeras äntligen är i mål. Nu bygger vi en återvinningscentral som gör det enklare för invånarna att återvinna och samtidigt får vi en stor förbättring av arbetsmiljön för vår personal, kommenterade vd Olle Fogelin i somras.

Kapten Klänning emot placeringen

Avsikten är att den nya återvinningscentralen ska stå klar till sommaren 2027. Alldeles nyligen fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

"Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte utgöra en olägenhet för omgivningen. Lokaliseringen bedöms vara lämplig med hänsyn till den verksamhet som kommer att bedrivas på området", skriver nämnden i sin motivering.

En granne till fastigheten har dock inkommit med synpunkter och motsatt sig etableringen. Grannen hade flera åsikter kring valet av placering och nu kan vår tidning berätta att det är den före detta polischefen Göran Lindberg, mer känd som "Kapten Klänning", som motsätter sig den nya platsen.

Redan i januari 2022 inkom han med synpunkter till VEMAB.

"Inledningsvis kan väl sägas att det är märkligt att det bästa lokaliseringsförslaget är det som nu presenteras. Många kommuner väljer av flera skäl en plats som är betydligt mer ocentralt och undanskymd och ensligt belägen tex Hultsfreds kommun. Beroende på trafik, buller, miljö och hänsyn till eventuellt kringliggande boende, men inte Vimmerby kommun inte", skriver Kapten Klänning i sitt mejl.

Annons:

Menar att det är en jämställdhetsfråga

Trafiken utanför hans hästgård strax utanför Vimmerby utgör en stor fara, menar han.

"Trots dubbla varningsskyltar är faran påtaglig och den torde inte bli mindre med en ny återvinningscentral. Incidenterna tenderar att bli fler och fler. Trots åratal av uppmärksammanden gör kommunen inte ett dugg", skriver han.

Kapten Klänning menar att hans hästgård påverkas markant av detta.

"Cirka 50 personer (kvinnor/flickor) har sina hästar på Vimmerby 3:9 och en betydande ridverksamhet försiggår. Ridvägar kommer att påverkas av den nya centralen och de måste åtgärdas. Motions- och promenadstigar är inte till för ryttare och därför måste adekvata ridvägar anläggas om nu nya centralen kommer att bli verklighet", skriver han.

Kapten Klänning tycker också att det hela är en rättvise- och jämställdhetsfråga.

"För övrigt måste kommunen hjälpa ryttarna att få mer och bättre ridvägar i aktuellt område. Kommunen synes vara mycket givmild vad gäller mansdominerad idrottsutövning", skriver han och vill se en mer ensligt belägen plats som ny återvinningscentral.

Göran Lindberg var tidigare polischef och fick smeknamnet Kapten Klänning för sitt arbete för jämställdhet inom polisen. År 2010 dömdes han till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök och medhjälp till köp av sexuella tjänster samt koppleri och misshandel av hovrätten. 79-åringen är sedan flera år tillbaka en fri man och bosatt i utkanten av Vimmerby.