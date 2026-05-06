Nytt bakslag för "Kapten Klänning" – kan dock överklaga på nytt

Det har blivit ett nytt bakslag för Göran Lindberg. Mark- och miljödomstolen avslår hans överklagande och nu krävs prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Foto: TT

Mark- och miljödomstolen i Växjö tog ett snabbt beslut. Man avslår den våldtäktsdömde ex-polischefen Göran Lindbergs överklagande angående en ny återvinningscentral i Vimmerby.

Vimmerby Energi- och Miljö AB vill bygga den nya återvinningscentralen några hundra meter söder om den befintliga ute i Toppesten.

Planen är att den nya återvinningscentralen ska stå klar nästa sommar och i höstas fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att bevilja bygglov för den nya anläggningen.

Det är något som inte uppskattats av grannen Göran Lindberg, som överklagade bygglovsbeskedet till länsstyrelsen. "Kapten Klänning" har kallat den föreslagna platsen "helt oövertänkt" och lyfte bland annat också en jämställdhetsaspekt.

"Området där den nya återvinningscentralen är tänkt att etableras används nu för rekrytering och ridsport och här kommer också en jämställdhetsaspekt in. Skall kommunen nu återigen reducera kvinnors och flickors handlingsutrymme?", skrev han.

"Ganska naturligt"

I mars ansåg länsstyrelsen att nämndens lokaliseringsbedömning var riktig och avslog överklagande. Det fanns möjlighet för "Kapten Klänning" att överklaga till nästa instans, som är mark- och miljödomstolen i Växjö.

Något han också valde att göra.

– Det är ganska naturligt. Överklagar man till en instans har man ofta kvar sin uppfattning. Vi är i tron att det här kommer gå igenom, men det ska gå igenom alla instanser först och man kan aldrig veta helt säkert, sa VEMAB:s vd Olle Fogelin i april.

Den 29 april meddelade mark- och miljödomstolen att man avslår överklagandet.

"Efter genomgång av handlingarna i målet, finner mark- och miljödomstolen inte skäl att göra någon annan bedömning än den som länsstyrelsen har gjort. Den nya återvinningscentralen kommer att hamna närmare byggnaderna på klagandens fastighet vilket kan innebära en ökad störningsnivå. Domstolen anser dock inte att riskerna för störning utgör betydande olägenheter i den mening som avses i andra kapitlet, nionde paragrafen i plan- och bygglagen", skriver man.

Nu krävs prövningstillstånd

Helt kört för "Kapten Klänning" är det dock ännu inte. Nästa instans att överklaga till är mark- och miljööverdomstolen, men för att de ska pröva ärendet krävs prövningstillstånd. Överklagandet måste ha inkommit till dem senast den 20 maj.

Prövningstillstånd ges om domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt, om de anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt, om domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen eller domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av annan anledning.

Ges inte prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen gäller den tidigare domen. På sin hemsida skriver mark- och miljööverdomstolen att deras strävan är att dessa beslut ska fattas så snart som möjligt.

"I allmänhet meddelas beslut i frågan om prövningstillstånd inom cirka tre månader från det att överklagande kommit in till domstolen. Hur lång tid det tar beror bland annat på om överklagandet behöver kompletteras, hur omfattande målet är och vilken målinströmning mark- och miljööverdomstolen har för tillfället", skriver mark- och miljööverdomstolen.

Är startklara

VEMAB är startklara för att börja bygga den nya återvinningscentralen och Gilbert Gustafssons entreprenadfirma har tagit hem upphandlingen med ett anbud på strax under 50 miljoner kronor.

Göran Lindberg är en tidigare polischef som fick smeknamnet "Kapten Klänning" för sitt arbete för jämställdhet inom kåren. År 2010 dömdes han till sex års fängelse för grov våldtäkt, våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök och medhjälp till köp av sexuella tjänster samt koppleri och misshandel av hovrätten. Han är numera en fri man och har en hästgård i trakterna kring återvinningscentralen i Vimmerby.