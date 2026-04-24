Räddningstjänsten går ut och varnar inför helgen

Det råder stor brandrisk i Vimmerby kommun inför helgen. Nu går man ut och varnar.

Det är torra marker i kombination med blåsigt väder som ökar risken för brandspridning. Räddningstjänsten avråder allmänheten från eldning och uppmanar till extra försiktighet.

"Det är just nu torrt i markerna med stor eller mycket stor risk för brandspridning", skriver Vimmerby kommun.

Brandrisken är stor i Vimmerby med omnejd.

Det räddningstjänsten avråder allmänheten från eldning och uppmanar till extra försiktighet.

"Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Brand sprids lätt i skog och mark. Var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus", skriver kommunen.