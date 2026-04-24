Ekholm presenterad av Västerås: "Stor och kraftfull forward"

Att Emil Ekholm var nära Västerås IK har varit en illa dold hemlighet. Nu är högerskytten presenterad av klubben samtidigt som Vimmerby Hockey tackar av forwarden.

Emil Ekholm svarade för elva mål för Vimmerby Hockey under förra säsongen. Fyra av dem kom mot Västerås IK och under sista mötet i ABB Arena prickade han in ett hattrick. Nu är den 25-årige skåningen presenterad av just Västerås.

– Emil är en stor och kraftfull forward med ett bra avslut som har tagit stora kliv under de senaste säsongerna i Hockeyallsvenskan. Det ska bli väldigt spännande att se hans fortsatta utveckling hos oss i höst, säger Stefan Holmgren till klubbens hemsida.

"Stark hockeykultur"

Själv ser Emil Ekholm klubbvalet som ett nästa steg i sin hockeykarriär.

– Jag tycker Västerås IK är en anrik klubb med en stark hockeykultur som jag lockas av. Den här omstarten som klubben gör är något som tilltalar mig. Det känns som en bra möjlighet för mig att ta nästa kliv i min utveckling, säger Emil Ekholm.

Forwarden har skrivit på ett tvåårskontrakt.