Jättesatsningen i köpcentret invigt – "Kommer dra långväga besökare"

Thea Lind, Linda Myrinder och Anna Hofvergård är arbetskamraterna som har shoppat under öppningen av LYKO. Foto: Helena Erngård

Med pompa och ståt slog portarna upp till fyra nya butiker och en foodcourt i köpcentret Giraffen.

I hög takt utvecklas kvarteret Giraffen. Fredagen den 24 april var det dags för fyra välkända varumärken – LYKO, Clas Ohlson, Kappahl och Gina Tricot – att slå upp dörrarna. Ballonger och nya varumärkesskyltar är på plats.

– Det känns fantastiskt. Vi har jobbat med etableringen i tre år och tror att det kommer att dra besökare långt utanför Kalmars gränser, säger Martina Adolfsson Nyström, centrumchef.

”Lockar kunder från hela regionen”

Etableringarna ska bredda utbudet i köpcentret. Kappahl flyttar från Kvarnholmen. LYKO är nykomling i Kalmar. Grundaren Rikard Lyko har åkt ner från Stockholm för att vara på plats när butiken på över 500 kvadratmeter öppnar.

– Det var länge sedan vi öppnade i en ny svensk stad, och Kalmar har vi tittat på länge. Det är ett jättestort sortiment, så jag hoppas att det lockar kunder från hela regionen, säger Rickard Lyko.

Att det blev just i köpcentret Giraffen och inte på Kvarnholmen förklarar han med att man tittar på totalekonomin och satsningen i området.

Hur går tankarna kring utarmningen av Kvarnholmen?

– Jag tror att marknaden styr. Kunderna bestämmer hur och var de vill handla, så det blir ett naturligt steg för koncept och butiker att hitta lägen där trafiken är, säger Martina Adolfsson Nyström.

Kalmarborna snabba på bollen

Redan klockan 08.30 samlades ett antal VIP-inbjudna gäster i köpcentrets nya Speakers Corner för morgonmingel med livemusik, frukost och scenprogram. Arbetskamraterna Thea Lind, Linda Myrinder och Anna Hofvergård var snabba på bollen och hade redan hunnit shoppa i smygöppnade LYKO.

– När vi hörde att de öppnar en fysisk butik här blev vi jätteglada och sprang hit. De har allt mellan himmel och jord. Att kunna känna och klämma på olika produkter är A och O, säger Thea Lind.

Annons:

Ny foodcourt

I samma del av Giraffen öppnar även en helt ny foodcourt. Fler restauranger ska etableras, med nya koncept där besökare kan välja olika maträtter och äta tillsammans. En av restaurangerna som redan öppnat är Holy Guacamoly, som ska bidra till att skapa en levande mötesplats.

– Det blir ett utvecklat, modernare tacokoncept. Smakerna kommer vara bekanta, men vi kommer att utmana med mer långkokta, kryddiga rätter och tillbehör. Idéerna kommer från resor, och vi vill göra mat som är folklig och enkel. Kunderna kommer att kunna bygga sin meny utifrån plånbok, säger krögaren och grundaren Martin Bergvall Nilsson.

Vilken är din favorit på menyn?

– Allt, men kycklingen är fin, säger Martin.

Helena Erngård