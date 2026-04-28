Brandflyget har inlett säsongen – 50 piloter och spanare redo

Brandflyget har inlett säsongen med skogsbrandsbevakning över hela Kalmar län. Foto: Hans Gerremo

Torrt väder och fortsatt stor brandrisk de närmaste dagarna har fått brandflyget att inleda säsongen. – Vi anpassar oss efter brandrisknivån, säger Hans Gerremo, länsflygchef för Frivilliga flygkåren i Kalmar län.

Skogsbrandsbevakningen är i full gång i Kalmar län. Sedan i lördags har Frivilliga Flygkåren Kalmar län fem flygplan, 25 piloter och lika många spanare redo enligt ett jourschema. Syftet är att upptäcka och positionsbestämma skogsbränder så tidigt som möjligt, för att på så vis bidra till mer effektiva räddningsinsatser och lägre egendomsförluster.

– Frivilliga Flygkåren är ”entreprenören” som utför detta med sina medlemmar enligt det avtal som slutits med länsstyrelsen. Vi utgår från Hultsfred, Västervik, Borgholm och Kalmar, säger Hans Gerremo i ett pressmeddelande.

Spaningen firar 25-årsjubileum

Spaning har skett de senaste 25 åren på olika sätt, och i lördags var det säsongspremiär då brandriskprognosen vittnade om att det var ”stor brandrisk” på sina håll i länet fem dagar framåt.

– Redan första dagen fick flygspanarna från Västervik syn på en eldhärd i mellersta länet, och kallade in räddningstjänsten, berättar Hans Gerremo.

Återstår att se hur 2026 blir

I Kalmar län är det tre brandslingor som bevakas. Oskarshamn är mitten av länet och det är en slinga där man spanar söder över och en i norr. Dessutom flyger man en mittenslinga vid vissa lägen, beroende på väderlek.

– En normal sommar kanske det flygspanas runt 200-300 timmar. Som mest var det 2018, då flög vi 762 timmar och upptäckte 72 bränder, och 2022, 577 timmar. Vi får avvakta om det blir ett varmt år även 2026, då cyklerna verkar gå vart fjärde år.