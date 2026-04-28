Stjärnan Maxida Märak till Frödinge i höst

Maxida Märak kommer till bygdegården i Frödinge i september. Foto: Sofie Lindberg/Press

Så mycket bättre-stjärnan Maxida Märak kommer till Frödinge i höst. Det är ett av hennes stopp under Kulturbygdsturnén.

Den välkända artisten Maxida Märak, som bland annat deltog i Så mycket bättre 2021, kommer tillsammans med musikern Louice Ottosson göra 36 konserter i bygdegårdar runt om i Sverige under Kulturbygdsturnén i höst.

Den startar i Skåne den 27 augusti och avslutas i Norrbotten den 11 oktober.

Maxida Märak kommer bjuda på ett nära och levande konsertformat där jojk, sång och berättelser möts. Under turnén framförs bland annat musik från hennes kommande album med egenskriven musik i viston.

"Turnén ger publiken möjlighet att möta Maxida Märak på lokala scener där kultur är nära och tillgänglig för fler", skriver Bygdegårdarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

– Kulturbygdsturnén gör det möjligt för människor i hela landet att uppleva professionell scenkonst nära hemmet. Bygdegårdarna är viktiga scener för ett levande och tillgängligt kulturliv, säger Stefan Löfgren, konst- och kulturansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund.

Den 8 september kommer hon till bygdegården i Frödinge. Andra stopp i länet är i Borgholm och Emmaboda den 4 oktober.

Biljetterna släpps den 1 maj.