Dags för uteserveringspremiär – flera krogar gör det tillsammans

På valborgsmässoafton blir det officiell uteserveringspremiär i Vimmerby. Fyra krogar gör det här tillsammans. – Det känns skitkul att köra en gemensam, säger Martina Bergqvist, hotellchef på Stadshotellet.

Tja, ni känner väl själva vindarna.

Sommaren närmar sig och våren är i alla fall här. Det innebär kanske också en och annan öl utomhus när vädret tillåtet.

Redan på torsdag kväll, under valborgsmässoafton, blir det uteserveringspremiär i Vimmerby. De fyra krogarna som gått samman är Stadshotellet, Guldkant, Vimmerby Camping och Musteriet i Djursdala.

Alla fyra öppnar då upp sina uteserveringar på riktigt.

– Det är faktiskt tredje eller fjärde året vi kör det här, men tidigare har vi inte haft tur med vädret. Nu verkar vi få det, säger Martina Bergqvist, som är hotellchef på Stadshotellet.

Prognoserna pekar nämligen mot strålande sol och rätt höga temperaturer. Kommande dagar ska det bli ännu bättre – om man nu gillar det, förstås.

– Bra väder gynnar såklart och kanske gör att fler känner för att sätta sig ute. Jag upplever ändå att Vimmerbyborna överlag vill gynna Vimmerby och vara med på sådana här grejer. Det är många som hittar ut och passar på att komma en sväng först och ta något gott i glaset, även om man ska vidare på något grillkalas eller liknande. Vi har haft sämre väder de tidigare åren, men ändå har det varit en hel del folk som passat på och det är superkul.

Säsongen tar fart på allvar

Att de fyra gör det här gemensamt beror på restaurangnätverket som finns.

– Vi kände, vid cykelfesten vid den här tiden för några år sedan, att vi ville utveckla fler samarbeten. Då kom det här till med en gemensam uteserveringspremiär. Alla i nätverket var inbjudna att vara med, men det var tyvärr inte så många som kunde. Vi fyra kör ändå.

Det finns också ett erbjudande för den som besöker flera av de fyra krogarna.

– Ju fler ställen man besöker, desto billigare blir det. Det är en rolig grej också för att man inte ska bli sittande på ett och samma ställe. Vi ser gärna att man testar flera.

Efter valborg tar sedan uteserveringssäsongen fart på allvar.

– Vi bygger ut vår på måndag och börjar med den yttre delen. Jag tror Bakfickan kollar på sin nästa vecka också, och sedan trillar det på med alla andra. Det ger liv i vår lilla stad.

Redan smygstartat

Redan i dag är det några som smygstartat och tagit en öl ute på "Statt".

– Det känns skitkul att titta ut och se att folk tar sig en öl redan i dag. Jag tror alla har smygstartat lite, men vi tycker ändå det är viktigt att köra en gemensam. Vi är ett härligt gäng som gör det här tillsammans och Vimmerbyborna verkar uppskatta när vi gör saker tillsammans i branschen. Det märker vi oavsett om det är cykelfesten eller Moveat också. Många tar sig ut.