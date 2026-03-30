47 år i Icas tjänst – nu går Anette i pension: "Jag har stormtrivts"

Anette Sjöberg har jobbat på Ica i 47 år, först 14 år på Storebrohandeln och sedan 33 år på Ica Kvantum Vimmerby, och går nu i pension och gör sin sista arbetsdag i morgon (tisdag). Här syns hon tillsammans med Ica Kvantums ägare Pelle Lindqvist. Foto: Ossian Mathiasson

– Även att jag har vetat om det i ett år så är det en jättekonstig känsla, säger Anette Sjöberg.

Först 14 år på Storebrohandeln (Ica Nära Storebro), sedan 33 år på Ica Kvantum Vimmerby. Efter ett helt arbetsliv i Icas tjänst går Anette Sjöberg i pension och gör sitt sista arbetspass på tisdagen.

Storebrobon Anette Sjöberg har jobbat i Icas tjänst under hela sitt arbetsverksamma liv. Det började med 14 år på Ica Nära Storebro som förr i tiden gick under namnet Storebrohandeln.

– Jag började i stort sett med en gång på Storebrohandeln efter grundskolan. Det började med att jag slog in julklappar, hade lite för förlängd prao och blev anställd. När Ica Kvantum byggdes i Vimmerby började det gå dåligt där ute samtidigt som båtverkstaden blev sämre, vilket ledde till att folk började åka för att handla mat. Jag var sist anställd och fick gå efter nästan 14 år. Det var många personer som hade jobbat länge och det var inte den ruljangsen på det som är i dag, säger Anette Sjöberg.

"Absolut inte ångrat det"

Hon fick kort därpå jobb på Ica Kvantum Vimmerby där hon har stannat kvar och jobbat i hela 33 år. Noteringen med 47 år i Icas tjänst är inget annat än imponerande och respektingivande.

– Det har varit jättebra. Jag har stormtrivts och har absolut inte ångrat det eller kunnat tänkt mig något annat.

Hon har jobbat inom Ica hela arbetslivet och går nu i pension med sista arbetspasset på Ica Kvantum Vimmerby på tisdagen.

– Det är klart att det är en jättekonstig känsla även om jag har vetat om det i ett år och hunnit bearbeta det. Jag känner också att det ska bli så skönt att gå i pension efter 47 år inom Ica.

Vad är förklaringen till att du har jobbat på Ica under hela ditt yrkesverksamma liv?

– Det är ett socialt yrke med mycket kunder och arbetskamrater plus att jag har haft ett självständigt arbete. Jag tycker att det har varit jättebra och jättetrevligt på Ica. Det är som att man har känt att det har stått Ica i pannan på mig, vilket är förståeligt. Jag har haft bra arbetskamrater och jag är nöjd med det jag har gjort.

"Ta dagen som den kommer"

Hon har jobbat i charken på Ica Kvantum Vimmerby.

– I början hade jag hand om den manuella disken och nu har jag varit charkansvarig. Jag har varit med om väldigt mycket ommöbleringar och ombyggnader sedan jag började här 1993. Varje gång en ny chef har tagit över så har man velat bygga om.

Att sitta i kassan är inte Anette Sjöbergs grej.

– När jag var i Storebro satt jag mest i kassan och jobbade i charken i slutet. När jag sökte hit sökte jag till charken och fick jobbet. Jag har aldrig suttit i kassan här. Vi försökte ett tag att vi skulle vara där, men det blev inte så. Jag hade suttit i kassan rätt mycket så jag var lite trött på det plus att det är friare att jobba med charken.

Vad väntar nu när du går i pension?

– Jag ska bara ta det lugnt och ta dagen som den kommer. Vår och sommar är också framför oss och det är en härlig tid.

"Kunderna känner igen ansiktena"

Ica Kvantums ägare Pelle Lindqvist hyllar Anette Sjöberg för det arbete hon har gjort i Icas tjänst under lång tid.

– Det är fantastiskt att ha en så trogen och loj medarbetare. När man får in nya medarbetare betyder det mycket att man har några medarbetare som har varit med över tid. Vi har en uppställning med Anette i spetsen nu, men även några ytterligare som har varit hos oss väldigt länge. Från att jag tog över butiken 2008 är det några medarbetare som fortfarande är kvar. Det är väldigt tacksamt och skapar en trygghet i hela organisationen. Kunderna känner igen ansiktena och gänget svetsas samman på ett bra sätt, säger Pelle Lindqvist.