Butiken fyller 40 år – Pelle öppnar dörren för fortsättning i familjen

Han är gärna ute i butiken och jobbar, även om han också får lägga mycket tid på annat numera. Foto: Simon Henriksson

Ica Kvantum i Vimmerby fyller 40 år. Det firas förstås i butiken. Vår tidning valde att göra en längre intervju med ägaren Per "Pelle" Lindqvist, där han berättar om: *Sina första 15 år *Tankarna kring att barnen ska ta över *Konkurrensen från Willys *Möjligheterna att bli ett Maxi Och mycket mer – läs gärna födelsedagsreportaget här nedan.

Han har redan flyttat tiden för vår intervju en gång. I ett sms tidigt på morgonen meddelar Per "Pelle" Lindqvist att den utsatta tiden inte fungerar.

Vi bokar en ny och mot slutet av intervjun är det dags för ett videomöte. Det gör att vi snabbt får springa ut i butiken för att lösa en bild. Det är intensiva dagar för Ica-handlaren dag efter dag.

Han har själv drivit den här butiken i många år nu. Två andra ägare har det varit av Ica Kvantum i Vimmerby tidigare, som startades 1983 av Bertil Thiman. Kring millenieskiftet tog Moa Andersson och Anders Svahn över och 2008 klev "Pelle" in och blev ny ägare.

Då hade han drivit en Ica-butik i Hultsfred sedan 1999.

– Då flyttade vi från Växjö till Hultsfred. Jag var 27 år och kände att jag var redo att ta över en Ica-butik. Jag hade ingen koppling till Hultsfred, men det är ju så det funkar. Den butiken hade legat nere och startats upp ett och ett halvt år tidigare. Jag kände att det var kul att testa.

Hade du alltid jobbat i dagligvaruhandeln?

– Jag hade ett litet gästspel på bank, annars var det butik som gällde. Jag jobbade i en annan butik i Hovmantorp där jag kommer ifrån och sedan fick jag frågan om jag inte ville börja på en Ica-butik i Växjö 1994. Jag började gå utbildningar och därefter startade jag eget.

Hade du kapital då eller fick du låna ihop till det?

– Farsan lånade mig till aktiekapitalet och sedan fick jag gå till banken. Inom Ica får man betala "goodwill"-pengar till den gamle handlaren och då var det stora pengar för mig, men inte alls som när vi skulle ta över den här butiken.

"Inte ärvt något"

De här pengarna var förstås på en annan nivå när han och partnern Camilla, som han jobbade tillsammans med redan i Växjö, tog över Ica Kvantum i Vimmerby.

– När man skriver på lånepapper för 22 miljoner, det känns kan jag säga. Bankerna såg ju att det här fungerade, men det har varit en häftig resa att själv få skapa något från grunden. Jag har inte ärvt något, utan jag har skapat mitt företag själv. Jag och Camilla träffades i butiken i Växjö runt 1996 och 1997 och triggades av att försöka driva något tillsammans.

Butiken i Hultsfred hade gått från 16 miljoner i omsättning till 35 när beslutet om att överta Kvantum-butiken i Vimmerby fattades. Vid den tiden var det 38 anställda på första lönelistan. Nu är man drygt 60 och på sommaren över 100.

– Det är en häftig utveckling, säger Pelle.

Minns du första dagen här?

– Nej, kanske inte precis första dagen, men den första tiden. Känslan var allt var så mycket större och jag har alltid velat vara ute där det händer. Det är såklart skillnad i en butik som omsätter 25 miljoner och en butik som omsätter 280 miljoner, som det är nu. Det är väldigt mycket möten, men jag vill vara där ute och prata med kunderna och plocka med varor.

Han försöker hinna med det i så stor utsträckning han bara kan.

– Jag försöker städa av de här grejerna jag måste göra så fort det går. Många andra butiker kanske har någon som sköter det här, men det är ju mitt företag, så jag vill vara involverad i mycket, men det är ju att vara där ute i butiken som man brinner för. Nu de senaste åren har vi planerat den här förnyelseresan vi har gjort och det tar tid och engagemang.

"Verkar på en lokal marknad"

Redan 2020 föddes tankarna på en större utbyggnad och förnyelse av butiken. Planerna stötte på problem och överklagades. Det ledde till att man ändrade om i sina planer, men förra hösten kunde förnyelsefasen påbörjas.

– Det är ingen i Stockholm som bestämmer vad vi ska ha eller hur det ska se ut. Vi verkar på en lokal marknad och får stort spelutrymme. Jag behöver förhålla mig till Ica, men vi bestämmer mycket själva hur vi ska anpassa butiken och hur vi vill ha det.

Han är väldigt nöjd med hur förändringarna i butiken har blivit.

– Vi fick jobba med det vi har och den delen vi kunde ta. Det blev inte precis som vi hade tänkt från början, men vi har landat i det här nu. Vi behövde hantera det och det var surt då när det drog ut på tiden.

Men att man inte lät det dra ut ännu mer på tiden berodde förstås också på att en stor och annan aktör skulle etablera sig i Vimmerby. Willys inträde marknaden i Vimmerby gjorde gav förstås en konkurrent av en annan dignitet än Ica Kvantum haft tidigare.

– Det har passerat halvåret nu och inför det här blev vi matade med siffror från Ica om hur det varit där man haft Kvantum och Supermarket tidigare. Därefter byggde vi egna modeller utifrån det här. Det handlade om att anpassa vår kostnadskostym och så vidare. Vi träffade budgeten precis de första tre veckorna, men ödmjukt tacksamt får man säga att det har gått väldigt bra efter det. Den här sommaren var vår tredje bästa någonsin och september och oktober har varit jättebra, och vi plussade i oktober.

"Hela tiden försökt utveckla butiken"

Han menar att det dels beror på den förnyelseresa som blivit färdig och medarbetarnas hårda slit.

– De har gått upp helhjärtat i den här utmaningen och gjort ett riktigt, riktigt bra jobb för att vara tydlig. Det är grunden. Det här är ingen enmansorkester och det är ett lagarbete. Jag använder många idrottsfloskler tycker en del, men det finns mycket som kan appliceras här också. Vi har gjort saker som mottagits väl i vår förnyelse och vi har kända ansikten som är kvar bland medarbetarna. Vi känner kunderas förtroende och har alltid trott på vårt erbjudande.

Pelles förhoppning är också att man ska bli bättre på att berätta om hur mycket man stöttar det lokala föreningslivet.

– Vi ska nog inte vara så blyga. Vi har lite planer kring att spela in filmer kring det engagemang vi alltid tyckt varit viktigt. Det är något som kommer med Ica-skylten. Vi måste också tala om att vi gör det. Det är ett ansvar man känner. Det är viktigt att samhället där man verkar är livskraftigt. Finns inte fritidssysselsättningen så får man andra problem. Jag som är engagerad inom idrotten ser vad föreningslivet betyder och vi har ett antal föreningar, som sysselsätter barn och ungdomar, som vi sponsrar.

Vad sätter du själv för ord på det Ica Kvantum ni tog över och där ni är nu?

– Vi har hela tiden försökt utveckla butiken med tiden och fånga upp de här kringtjänsterna med förbutiken och posten. Vi har kunnat bygga på fler tjänster och vi har utvecklat delikatessen och bageriet. Jag tycker att vi har försökt hänga med, men det finns ännu mer att göra. Vi får titta på vad kollegor och konkurrenter gör. Sedan får man inte göra det för mycket heller. Det går att bli imponerad av en butik i Stockholm, men vi måste anpassa det till vad som fungerar här. Jag tycker vi har sortimentet, vi har bredden, vi har färskvarorna. Vi fick möjligheten att ta över butiken efter tidigare handlare som gjort det väldigt bra och vi har utvecklat den vidare tillsammans med många duktiga och engagerade medarbetare.

Tempos konkurs har också gjort att man fått ännu mer att göra kring paketutlämningsdelen.

– Posten gjorde också om, men det har vi vetat om och löser. Det här kom över en natt, men vi har folk på väg in nu och utökar lite. Sedan behöver vi hantera vårt kök och vår delikatess framöver. Det har blivit jättestort och har potential att växa ännu mer. Men den bemanningen kanske redan finns i huset.

Tidigt i processen med att bygga ut butiken fanns också tankar på om det kunde finnas någon alternativ placering för butiken. Ett nybygge skulle förstås kosta en rejäl slant.

– Direkt från början i vår förnyelseplan gjordes en handelsutredning och då tittade man på om det gick att bygga någon annanstans och göra ett större Kvantum eller till och med ett Maxi. Omsättningen här räcker inte riktigt för det. Vi hade också öppnat upp det här läget för en annan aktör, men med tanke på konkurrenten som har kommit, så är det kanske inte troligt med en annan livsmedelsaktör här. Nu har vi jobbat med det vi har och vi kommer att vara här.

Går det vidare i familjen?

Pelles inställning är att han ska driva butiken tills det är dags att avsluta arbetslivet. Båda barnen – Isak, 23 och Elin, 21 – är anställda i företaget.

– Antingen lämnar jag över stafettpinnen till mina barn eller någon helt annan.

Hoppas du att det ska gå vidare inom familjen?

– Hoppas är ett farligt ord. Jag sätter ingen press, men nu jobbar de här båda två och det skulle vara kittlande att få göra den överlämningen. Men det är förknippat med utbildningar och praktik i andra butiker. Jag kan inte bara lämna över nyckeln, men vi är inne och nosar på det nu och får se hur intresset ser ut. Tittar jag på Isak så är det fyra år tills jag själv stod där och så tidigt blir han nog inte av med farsan, säger Pelle och skrattar.

Han tycker fortfarande att han har väldigt mycket kvar att ge själv.

– Jag har många år kvar, ja. Det hoppas jag. Sedan får vi se hur intresset från barnen växer. Det vore skithäftigt att göra den resan ihop, men de är så pass unga att hela bilden inte är klar. Det kan komma studier och annat, och det finns ingen press från min sida. De måste få landa i det själva, men möjligheten finns. För egen del kommer det kännas konstigt att lämna över nyckeln oavsett om det är till barnen eller någon annan.

Så firar man

Att Ica Kvantum nu fyller 40 år är en häftig milstolpe, känner han.

– 40 år är respekt. Det finns ju alltid ett driv av en handlare att utveckla och göra saker bättre. Det är självklart hos våra konkurrenter också, men nu tittar vi på vad vi behöver göra för att vara kvar i 40 år till.

Hur firar ni det här 40-årsjubileumet?

– Vi har tre veckor nu med en mix av bra priser och event. Nu under torsdagen har vi en matmässa med ett 20-tal leverantörer som visar upp sig. Sedan kommer vi ha grejer varje veckoslut. Mästerkocken Lucas (Eriksson) kommer bland annat och kör viltskav. Sedan kommer vi ha tårtbjudning och en del andra grejer.

I samband med att Kvantum firade 30 år blev det två jubileumsveckor och fest för personalen.

– Nu har vi inte planerat någon fest i november. Vi har vårt julparty i december och sedan kanske det blir en fest nästa år. Vi får sprida ut det lite. När vi firade 30-årsjubileumet så åkte jag och Moa, den förra handlaren, ned till Bertil i Helsingborg och pratade gamla Ica-minnen med honom. Vi tryckte en tidning sedan och det var roligt att få med oss en hel del. Många medarbetare är ju fortfarande kvar.

En av dem är Jimmy Roback. Han började på Ica som 13-åring och redan 2016 hissades han tröja på "Ica Kvantum Wall of Fame" efter att han varit anställd där i 30 år.

– Det finns ju några som var med nästintill från början och det är häftigt. Det är ju många som jag anställde i början av att jag tog över som är kvar och det är väl ett gott betyg om något. Det är ett bra ställe att vara på och många yngre kommer in här och får Ica på sitt cv.

Hur ser det ut om tio år, när 50 år ska firas?

– Jag är ju fortfarande 27 då och kommer vara kvar och fira även 50, skrattar han.

Är det dags för en ny förnyelse då?

– När vi byggde ut butiken runt 2011 och 2012 så blåste vi ut allt. Vi hade nog inte en enda kyl eller kassadisk kvar då. Nu skulle vi gjort den här förnyelsen lite tidigare egentligen, men blev fördröjt av olika anledningar. Det blir ju en livslängd på åtta till tio år och man vill inte laga något med silvertejp. Så vi kanske är där igen när vi fyller 50.

"Känner stolthet"

För att kunna göra de här investeringarna krävs förstås att Ica Kvantum gör bra år med vinst. Vilket man gör år efter år, men Pelle Lindqvist vill ändå tona ned det något.

– Vad vi satsar i det vi nu har gjort är x antal års vinster. Sedan är det så att vi i vårt avtal med Ica ska betala tillbaka en del av vinsten i en vinstdelning. Det använder Ica för att alla butiker, oavsett om den är stor eller liten, ska kunna ha samma inköpspriser. Det är därför Ica kan finnas i 287 av 290 kommuner. Det är en fördelningspolitik inom Ica. Maxi i Haninge som omsätter 1,2 miljarder har samma inköpspris som Ica Nära Riksgränsen. Det tror jag inte många har grepp om. Det här kan vara knepigt för folk att förklara och man får ha synpunkter, men vinstmarginalen i vår bransch är inte så stor jämfört med andra. Sedan har jag respekt för att man säljer livets nödtorft till grannen som ska få livet att gå ihop. Men omsätter man 275 till 280 miljoner behöver det vara något på sista raden för att kunna förnya.

Får du många sådana kommentarer?

– Det kan komma och jag kan argumentera och stå upp för det. Jag känner stolthet över att vi sysselsätter så många och bidrar lokalt med sponsring och så vidare. Jag skäms inte för att driva ett företag med vinst, men det har varit mycket sådana frågor de senaste åren.

På grund av inflationen och prisökningarna?

– Om man läser våra bokslut så ser man att vi inte ökat marginalerna. Vi har tagit kostnader och inte lyft ut dem i pris. Sedan tycker jag att det blir fel i media kring vissa varor. Om kaffet har gått upp, så kan det handla om att det handlats i dollar eller att skördarna gått åt skogen, men jag har den största respekt för att det bara är en av många saker som märks. Du har bränslet, bolånen och så vidare. Det märks i min privatekonomi också, men företaget behöver generera vinst, annars kan vi inte sysselsätta 60 personer. Men det finns en del att förklara inom Ica för hur den här modellen fungerar och att man betalar utifrån resultatnivå.

"Finns utmaningar"

En annan sak som ibland lyfts kring Ica Kvantum är parkeringen.

– Det finns utmaningar och en av dessa är att det finns många infarter. Det går inte att styra flödet på ett exakt sätt. Men jag upplevde att det var betydligt mer för något år sedan. Sedan vi ritade upp med dubbellinjer och har den typen av frågor blivit klart mindre. Det är klart att det inte hade gjort något om vi hade mer yta att köra på.

Förs det någon sådan diskussion?

– Jag vet att fastighetsägaren pratat om att gräva ut i slänten, men det är inte en prioriterad fråga. Nu väntar vi på besked om laddstolpar. Den beställningen gjordes redan för ett år sedan när vi satt med förnyelsen och jag vet inte varför det inte har blivit klart.

Hur många laddstolpar blir det?

– Det blir fyra till sex som vi ska göra. I min värld trodde jag redan att det skulle vara på plats.

Lite för få parkeringsplatser är det kring Ica Kvantum generellt sett.

– Man brukar säga att det är en parkeringsplats för varje miljon i omsättning. Så vi skulle ha 150 till egentligen. Det är knepigt och det är klart att det vore en plusdel om man vuxit på någon annan plats, men jag tycker att det blivit betydligt mindre än för några år sedan.