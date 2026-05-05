Nästa storslagna satsning invigd – investerat en halv miljard kronor

Nu är också Nordic Solars solpark invigd. Det är bolagets andra i Sverige och storleken bidrar till att både landets största och näst största solcellspark finns i Hultsfred. – Just idag produceras väldigt mycket miljövänlig el i vår kommun, tack vare dessa investeringar som ni bidrar till, sa tidigare kommunalrådet Lars Rosander (C) i sitt invigningstal.

När det blå-gula bandet klipptes på tisdagseftermiddagen kunde vädret knappast varit bättre med tanke på vad som invigdes. Solen lyste från en klarblå himmel, på parkens 129 000 solpaneler.

Det här är Nordic Solars andra solcellsanläggning i Sverige. Parkens yta på cirka 140 hektar, i nära anslutning till Hultsfreds flygplats, gör den till bolagets största i Sverige, men näst största totalt sett. Bara en i Litauen är större.

– Det är ett nöje att stå här idag och välkomna er alla till invigningen av Hultsfred solpark, som är en jätteviktig milstolpe för oss på Nordic Solar, sa ekonomichef Patrik Setterberg som inledning på programmet.

”Ett tydligt bevis på en stark insats”

Nordic Solar, som är ett danskbaserat energibolag med svenskt säte i Karlstad, har investerat närmare en halv miljard kronor i solparken som började producera el den 18 mars. Bara åtta månader efter att själva byggarbetet påbörjades.

– Ett tydligt bevis på en stark insats och ett gott samarbete. Hela byggarbetet har gått som vi hade hoppats på, och det hade inte skett utan det goda samarbetet med våra samarbetspartners och markägare, underströk Patrik Setterberg.

Senaste generationen solmoduler

I samband med invigningen fick gästerna möjlighet att följa med på en liten guidad tur bland solpanelerna som kommer producera 91 megawatt förnybar el. Det motsvarar el till cirka 12 600 svenska hushåll årligen.

– För att säkerställa en hög och stabil prestation av parken har vi installerat det vi kallar bifaciella solpaneler, som gör att vi både får solen uppifrån och ner på panelerna, men också nedifrån och på baksidan. Det gör att vi får en väldigt hög produktion per enhet här i Hultsfred, redogjorde Patrik Setterberg.

Både landets största och näst största

Det här betyder att både landets största och näst största solcellspark finns i Hultsfred. Förra året invigdes Neoen och Alights solpark på flygplatsen, där 174 000 solpaneler monterats intill landningsbanan. Den parkens effekt uppgår till 100 megawatt.

Solparken här intill är landets största, hur ser ni på att ha byggt den näst största?

– Vi har inte en ambition att vi måste vara störst, utan vi har delat upp vår portfölj, vilket ger en större säkerhet, säger Patrik Setterberg.

"En känsla av samarbete och tillhörighet"

Tidigare kommunalrådet Lars Rosander (C) gjorde ett litet inhopp idag, mot bakgrund av att hans efterträdare och partikamrat Mikael Karlsson satt i budgetberedning. Han passade på att gratulera Nordic Solar till sin, som han sa, storslagna satsning.

– Det är något särskilt med att stå här idag. Jag minns tydligt det första spadtaget för E.ON:s regionstation våren 2024. Flera aktörer samlades; Nordic Solar, Helios Nordic Energy och andra. Redan då infann sig en känsla av samarbete och tillhörighet. En känsla av att vi var på väg att skapa något tillsammans, sa han i sitt invigningstal.

Hoppas gemenskapen ska växa

Han sa sig hoppas på en växande solgemenskap.

– Något som utvecklas steg för steg, där fler aktörer, idéer och människor kan hitta sin plats längs vägen, sa Rosander som också lyfte fram solen som lyste från en klarblå himmel.

– Just idag produceras väldigt mycket miljövänlig el i vår kommun, tack vare dessa investeringar som ni bidrar till. Ett viktigt energitillskott till landets energiförsörjning.