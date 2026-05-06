Har fokus på ny målgrupp – "Viktigt att även män vaccinerar sig"

Karolina Stridh kan redan se ett intresse hos män mellan 18 och 26 år, som börjat boka tid för gratis vaccinering mot HPV. Foto: Lotta Madestam

Regionen gör en satsning på män mellan 18 och 26 år, och erbjuder nu gratis skydd mot HPV – ett virus som sprids vid sexuella kontakter och som kan leda till cancer hos både män och kvinnor. – Redan första dagen fick vi över tio bokningar, fantastiskt bra, säger Karolina Stridh.

Hon är distriktssköterska och ansvarig för vaccinationerna på Hultsfreds Hälsocentral, en av de hälsocentraler i Kalmar län där det förebyggande arbetet gick igång på tisdagen.

Sedan en tid erbjuds kvinnor under 26 år kostnadsfri vaccination. Nu får även män i samma åldersgrupp möjlighet att vaccinera sig kostnadsfritt mot HPV, i syfte att skydda mot cancer, men också könsvårtor som kondylom och annat.

– Samtidigt som arbetet med kvinnorna fortsätter, lägger vi nu även extra fokus på männen. I vårt område är det ungefär 400 personer och totalt 14 000 i länet, säger Karolina Stridh.

Bokar tid enkelt via webben

Så med start på tisdagen fick alla män födda mellan 2000 och 2008 ett meddelande via 1177 med en QR-kod. Via den kan man boka en tid på webben på sin egen hälsocentral eller annan som passar.

– Här i Hultsfred har vi valt att lägga tiderna mellan klockan 15.00 och 19.00 fyra torsdagar med start den 21 maj. Då kommer en pensionerad sjuksköterska in och hjälper oss. Han hinner beta av ganska många, och det gör att det här inte påverkar vårt övriga jobb, säger Karolina Stridh, som är beredd att utöka tiderna om intresset är stort.

Vad tror du om intresset?

– Jag hoppas ju att alla ska ta chansen. Det är ett dyrt vaccin, så är man det minsta smålänning ska man passa på nu, säger hon och kontrollerar bokningarna så här långt.

– Det är redan 14 som bokat tid hos oss. Det är ju fantastiskt bra, sa hon vid lunchtid på tisdagen.

Annons:

Idag får pojkar vaccinet i skolan

HPV-vaccin ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, vilket innebär att pojkar födda 2009 och senare får vaccinet i skolan. De som är födda tidigare har däremot inte haft samma möjlighet.

– Många känner till kopplingen mellan HPV och livmoderhalscancer, och under de senaste åren har det satsats på att förebygga HPV-infektion hos kvinnor, säger Arsene Nzobandora, biträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

– Men, tillägger han, HPV smittar genom sex och drabbar även män. Viruset kan orsaka cancer i till exempel penis, ändtarm och svalg. Därför är det viktigt att även män vaccinerar sig.

Varför har männen inte fått samma möjlighet tidigare?

"Man vaccinerade tidigare främst flickor eftersom livmoderhalscancer var huvudmålet, den typ av cancer är vanligare än typer av cancer hos män och pojkar. Så flickor hade störst direkt nytta och flockimmunitet ansågs ge visst skydd även till pojkar. Nu vaccineras båda könen eftersom det ger bättre skydd för alla och snabbare minskar HPV i befolkningen", svarar Nzobandora på mail till vår tidning.

För att skyddet ska sitta länge ges en uppföljande dos efter minst sex månader, upp till ett år.