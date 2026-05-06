STORA SKADOR I VILLAN EFTER BRAND

Räddningstjänsten har larmats om en brand i byggnad i Vimmerby kommun. Det brinner i en villa och det är omfattande skador.

Det ska röra sig om en villa kring Falla utanför Tuna. Larmet kom vid 08.30-tiden på onsdagen och ärendeomfattningen beskrivs som medel initialt.

– Vi har en rökutveckling i byggnaden. Mer än så har jag inte just nu, säger operatören vid räddningstjänstens ledningscentral vid 08.50-tiden.

Vid 09.25-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det börjat brinna i golvet under diskbänken.

– Vi har viss rökutveckling där, uppger operatören.

Brinner det fortsatt?

– Det är lite oklart. Vi bryter golvet där nu för att komma åt konstruktionsbranden.

Personer som befann sig där ska ha hunnit ta sig ut och vara oskadda.

Uppdatering, 09.40:

– Det är i Falla utanför Tuna och det är en tvåvåningsvilla i träd. Det var kraftig rökutveckling från köket när vi kom fram. Vi trodde att det var diskmaskinen som brann, men det visade sig vara väggen mot murstocken. Det är troligtvis murstocken som spruckit och därefter har branden gått ut i väggarna och konstruktionen, säger Magnus Svahn vid räddningstjänsten.

Just nu har man fått ned det värsta.

– Det är ingen brand i detta nu, men det ligger och pyr i konstruktionen. Vi sågar dock i golv och väggar.

Det innebär förstås att villan fått och får omfattande skador.

– Den boende kan inte bo kvar. Det är röklukt och man har inget vatten och el. Vi håller på med konstruktionssågning för att se vart det ligger.

Prognosen är satt till ytterligare cirka två timmar. Ingen person har kommit till skada.

Artikeln kommer uppdateras.