Ny anmälan i sommarstugekonflikten – sju sedan i torsdags

Det är ingen idyll just nu i ett sommarstugeområde utanför Vimmerby. Bara sedan i torsdags har sju anmälningar från de olika parterna gjorts till polisen. – Man löser nog inte konflikten genom massa anmälningar, snarare att det kanske eskalerar konflikten, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Den pågående konflikten mellan två markägare i Vimmerby och ett antal personer som äger fritidsfastigheter på friköpt mark har pågått länge.

Den infekterade schismen tycks inte ta slut.

Enligt uppgifter till vår tidning var det ägare till ett par av fritidsfastigheterna som på torsdagsförmiddagen fick se att markägarna var i full färd med att gräva diken längs med den väg som fritidshusägarna tidigare har åkt på för att ta sig till sina stugor.

Deras tillgång till den vägen ska vara reglerat i och med ett officialservitut, men sedan en tid tillbaka har de inte kunnat ta sig till sina stugor med bil på grund av stora stenblock och bommar som har blockerat tillfartsvägen.

Enligt en av stugägarna kom det under onsdagen besked från Kronofogdemyndigheten, som man tidigare har begärt hjälp med handräckning av, att alla stenar som har placerats för att blockera husägarna från att kunna köra till sina stugor och kunna parkera sina bilar omedelbart ska tas bort.

I torsdags var alltså polis på plats i sommarstugeområdet. Detta då markägarna enligt fastighetsägarna i rent syfte att stänga dem ute från sina stugor grävde diken.

– Så klart finns det ingen annan anledning – de ersätter väl helt enkelt stenarna, som de nu tvingas ta bort, med diken. Man tror inte att det är sant, detta har gått fullständigt över styr och nu känner vi bara en kombinerad känsla av rädsla och obehag. Detta är vårt paradis som har förvandlats till ett ställe förknippat med total ångest. Vi lever mitt i en mardröm och man vet aldrig vad som kommer att hända härnäst, berättade en av fritidshusägarna.

Anmälan om brott mot terrängkörningslagen

Flera anmälningar har upprättats sedan i torsdags. Totalt handlar det nu om sju anmälningar. Den senaste gäller brott mot terrängkörningslagen.

– Det har att göra med den här bryggan som man har grävt upp där ute. Anmälan om brott mot terrängkörningslagen handlar om att en grävmaskin förstört marken mellan vägen och bryggan. Den här marken tillhör samfälligheten och vi har inte satt upp någon misstänkt för detta i nuläget. Vi tittar på det, säger Hampus Haag vid polisen.

Vad tänker du om den här konflikten?

– Man har såklart rätt att anmäla saker som är fel och vi tittar på det, men det är en ganska komplex konflikt. Det är ingenting vi vanligtvis jobbar med på det här sättet. Jag tror att för att man ska kunna lösa det här krävs det fler myndigheter. Vi kan förstås utreda de här anmälningarna som kommer in, men vi kanske inte löser den här konflikten på det sättet.

Annons:

En del är nedlagda

Polisen tittar på alla sju anmälningar som gjorts sedan i torsdags, men en del är redan nedlagda.

– Vi tittar på var och en enskilt och gör en bedömning huruvida det är polisen som ska hantera det här eller om det är en annan myndighet eller aktör. Det finns en del ärenden som fortfarande är öppna, det gör det. Jag tror kanske inte att man löser konflikten genom en massa anmälningar, snarare kanske det eskalerar konflikten ytterligare. Vi försöker hjälpa till med det vi kan och har möjlighet till och man har förstås all rätt i världen att göra anmälningar.