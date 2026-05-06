SMÅLAND: GREVE DÖMS TILL FÄNGELSE I FLERA ÅR

En greve bosatt i Småland döms till fängelse i tre år. Mannen har utsatt sin fru för våld i flera års tid och döms för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel.

Greven är en av Smålands största markägare och har tidigare haft ett tungt politiskt uppdrag i sin hemkommun. Idag föll domen mot honom och det blir flera år i fängelse för alla de övergrepp som han utsatt sin fru för i över fyra års tid.

Straffet blir alltså tre år i fängelse och ett skadestånd till kvinnan på 260 000 kronor. Kvinnan hade begärt 560 000 kronor, men domstolen tycker inte att det är skälet.

Förnekat brott

Åtalet om grov kvinnofridskränkning innehöll hela 48 punkter. Kvinnan har svårt att ”värja sig och varit skyddslös”. Mannen har utdelat knytnävsslag, tagit strupgrepp, knuffat, sparkat och slagit kvinnans med hennes gåstavar.

Mannen har förnekat att han utövat våld, men de är överens om att deras över 30 år långa relation försämrats senaste tiden. Kvinnan har spelat in när mannen utsatt henne för våld, både med film och ljud. Hennes version stöds också av uppgifter från sju olika vittnen.

Kan överklaga

I rättegången berättar kvinnan att hon utsatts för våld i tio års tid och att hon förbjudit sina släktingar att gå till polisen i hopp om att situationen ska förbättras.

Tingsrätten har gått igenom alla punkter som åtalat rymde. Domstolen finner inte att alla övergrepp är bevisade, men går generellt på kvinnans linje. Brottstiden är mellan 2021 och 27 december 2025 – dagen så mannen greps.

Greven ska vara häktad tills domen vinner laga kraft. Domen kan överklagas.

Fotnot: Greve är den högsta adliga titeln i Sverige.