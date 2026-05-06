Vimmerbyföretagets utbyggnad klar: ”Möjlighet att expandera”

Camilla Fyhr, Eva Gustafsson och Ingrid Svelander slår sig ner vid bordet i fikarummet som har blivit större i samband med utbyggnationen. Foto: Ossian Mathiasson

Fyrklövern har byggt ut sina lokaler i Vimmerby med 110 kvadratmeter. "Vi har fler rum som gör att vi har möjlighet att expandera", säger Ulrica Wall. Foto: Ossian Mathiasson

Fyrklövern invigde sina utökade lokaler i Vimmerby på onsdagen. Kontorschefen Ulrica Wall höll ett invigningstal och klippte sedan bandet som medarbetarna Robert Alexandersson och Marlene Karlsson hjälpte till att hålla upp. Foto: Ossian Mathiasson

Fyrklövern ekonomi och juridik har fått utökade lokaler lokaler i Vimmerby med 110 kvadratmeter. I dag var det invigning av Vimmerbyföretagets utökade lokaler.

Fyrklövern öppnade sitt kontor på Sevedegatan i Vimmerby hösten 2023 som företagets nionde kontor i landet och den första etableringen i Småland. Verksamheten har sedan dess vuxit snabbt och tio medarbetare jobbar på kontoret i dag jämfört med åtta medarbetare vid starten.

Tillväxten har lett till en utbyggnad av lokalerna och satsningen omfattar cirka 110 kvadratmeter med fem nya kontorsrum och ett konferensrum. Det skapar möjligheter för fortsatt expansion och företaget vill fortsätta växa i Vimmerby.

– Vi har fyllt upp de första 250 kvadratmeterna och går nu från tio till 15 kontorsrum och från ett till två konferensrum på totalt 360 kvadratmeter. Vi har nu plats för kollegor som kommer från andra kontor och jobbar här ibland plus att vi har fler rum som gör att vi har möjlighet att expandera, säger Ulrica Wall, kontorschef på Fyrklövern i Vimmerby.

Tittar ni på att bli fler anställda på Vimmerbykontoret?

– Vi bygger för framtiden och kommer bli en till i augusti, säger Ulrica Wall.

"Mycket glada för steget som vi tar nu"

Hon berättar vidare att kunderna är verksamma inom många olika branscher i Småland och Östergötland.

– Här finns ett starkt och varierat näringsliv så Vimmerby är en plats som vi verkligen tror på. Vi ser en ökad efterfrågan på rådgivning inom redovisning, juridik och affärsrådgivning. I takt med att vi har möjlighet att bli flera här så har vi möjlighet att möta den ökade efterfrågan och fortsätta vara ett bollplank inom ekonomi och juridik som är våra två stora områden, säger Ulrica Wall.

Varje medarbetare förfogar över varsitt eget arbetsrum på kontoret.

– Vi tror på att det skapar bästa arbetsron och det ger också bra möjligheter till många möten med kunder. Ett öppet och trivsamt kontor tycker vi är viktigt. Vi vill kunna vara ett bollplank och lösa de frågor som dyker upp hos våra kunder. Det ska vara enkelt att komma in här på kontoret, ta en kaffe och prata en stund. Sånt tycker vi om, säger

Medarbetarna Marlene Karlsson och Robert Alexandersson hjälpte till att hålla upp bandet som Ulrica Wall klippte vid invigningen av de utökade lokalerna. Besökarna hade under eftermiddagen möjlighet att lyssna på föredrag, gå tipspromenad och ta del av bubbel, mackor och fika.

– Vi är mycket glada för steget som vi tar nu och vi har en spännande resa framför oss. Vi ser fram emot många, många år där vi kan växa tillsammans på 360 kvadratmeter.

Ulrica Wall riktar även ett stort tack till hyresvärden Carcus AB som har möjliggjort utbyggnaden.

– Det är roligt när det är utveckling. Det gillar jag, säger Magnus Palmgård från Carcus AB.