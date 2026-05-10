Emma släpper flera nya böcker: ”Roligt att de tas emot så väl”

Det går inte att säga annat än att Hultsfredsförfattaren och illustratören Emma Jansson är produktiv. Sedan hennes första faktabok för barn gavs ut 2018 har det hunnit bli hela 36 böcker. I dagarna kommer den senaste ut, en pekbok om insekter för de allra minsta, bara några veckor efter faktaboken ”Mina första maskiner och redskap – i skogen och på bondgården.” Att utbilda barn och vuxna om djur och natur har blivit Emmas uppdrag som författare. – Precis som vi försöker lära barnen om var maten kommer ifrån så tror jag att vi måste prata om var trävaror kommer ifrån, säger Emma om den senaste boken.

Emma Jansson från Hultsfred har gjort stor succé med sina omåttligt populära faktaböcker för barn om djur och natur. Böckerna har sålt i omkring 400 000 exemplar, och i landets bibliotek lånas böckerna ungefär 100 000 gånger varje år.

Strax innan jul släppte Emma boken ”Första hjälpen för hund i fält” tillsammans med veterinären Anna Pamuk, för ett par veckor sedan släpptes ytterligare en faktabok för barn i ”Min första-serien” och i dagarna en pekbok om insekter för de allra minsta. Att utbilda ung som gammal om djur och natur har blivit Emmas mission.

I boken ”Mina första maskiner och redskap -skogen och på bondgården” vill Emma berätta om arbetet som bönder gör, både i skogen och på gårdar. Även om boken riktar sig till barn så hoppas hon att vuxna kan ha stor glädje och lära sig saker av att läsa den tillsammans med sitt barn.

– Precis som vi försöker lära barnen om var maten kommer ifrån så tror jag att vi måste prata om var trävaror kommer ifrån. Det pratas mycket om avverkning och kalhyggen, men det man kanske inte tänker på är vad som faktiskt händer med träden som fälls. Jag har gjort en sida i boken där jag visar allt från toalettpapper till blöjor, disktrasor och kläder. Men jag har också en del i boken som handlar om olika sätt att bruka skogen, och att det också handlar om att plantera träd, förklarar Emma.

Boken har redan tagits emot väl, liksom handboken för hundägare som släpptes ihop med veterinär Anna Pamuk strax innan jul. Den boken har redan sålt slut på den första upplagan, och trycks nu i en andra.

Släppte handbok för hundägare tillsammans med veterinär

Handboken ”Första hjälpen för hund i fält” på 200 sidor skiljer sig en del från de böcker Emma vanligtvis gör. Dels för att texten är skriven av Anna Pamuk, och för att den främst riktar sig till vuxna och har betydligt fler och lite knepigare illustrationer än de Emma ritar i sina barnböcker.

– Anna har skickat både bilder och filmer och ultraljudsbilder till mig från hennes veterinärklinik. Det här har inte varit hundra procent superenkelt att rita, utan ganska klurigt och utmanande med ibland läskiga bilder med mycket blod och skadade djur. Men det är det som driver mig, att utmana mig själv.

I dagarna släpps även en bok för de allra minsta. ”Upptäck naturen – landskapsinsekter”. Både pekböckerna och ”Min första”-serien ges ut på Triumf förlag där Emma har ett nära samarbete med förlagschef Katarina Ekstedt.

Efter 36 böcker – finns det några idéer kvar?

– Det gör det, så vi fortsätter. Det är roligt att böckerna tas emot så väl. Katarina är en väldigt bra idéspruta och vi bollar ihop och funderar. Det är fantastiskt roligt att få jobba med så roliga personer.

Stor variation i arbetet – viktigt att möta barnen

Emma påpekar att en stor anledning till att hon trivs så bra med sitt arbete och orkar fortsätta är variationen. Hon har nyss genomfört årets ”Lässurr” med alla Hultsfreds och Vimmerbys förskoleklasser som fått arbeta med en av Emmas böcker och sedan gjort en utställning om boken. Besök i skolklasser, bibliotek och hos bokhandlare gör hon med jämna mellanrum, och uppskattar mötet med sina läsare.

– Det är väldigt fint! Det är så brett, mitt yrke, och inte alls att ”bara” göra bok. Det känns väldigt fint och viktigt att också få se barnens jobb, och hur de skapar och bygger och gör!

Lugn och ro får Emma njuta av lite längre fram i sommar. För första gången på många år ska hon ha en sommar utan bokprojekt och deadline. Vid midsommar ska höstens planerade böcker lämnas in, men därefter ser hon fram emot lite ledigt.

– Då ska jag ägna mig åt eget ritande, från mitt huvud. Nu ritar jag bara grejer där jag har en ganska snäv mall att röra mig när jag jobbar med mina faktaböcker, men i sommar kan jag gå och titta på blommor och kanske rita nya mönster. Det är hundra procent avkoppling för mig!