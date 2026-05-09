Räddningstjänsten har fått upp hästen ur kärret

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om djurräddning av större tamdjur i Österhult, norr om Rumskulla.

Larmet inom SOS Alarm klockan 13.05 på lördagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 13.40-tiden att en häst sitter fast i en myr

– Räddningstjänsten är framme, men vi har än så länge inte fått så mycket information. Hästägaren larmade själv om att hästen sitter fast, säger operatören.

Uppdatering 14.00:

Hästen sitter fast i ett kär som ligger 300 meter in i skogen. Räddningstjänsten har därmed en bra bit från farbar väg och jobbar med att få loss hästen. Ingen veterinär har behövt ansluta till platsen.

Uppdatering 14.40:

Räddningstjänsten har precis fått upp hästen ur kärret. Det finns i dagsläget ingen mer information om hästens mående.

