Ska möta kompetensbehovet – stor efterfrågan på utbildningarna som startas

I dag, alltså den 1 december, startar bussförarutbildningen. I januari startar nya grupper i industriutbildning bas och vård- och omsorgsutbildningen.

Alla yrkesutbildningar erbjuds inom den regionala samverkan mellan Komvux Västervik, Vimmerby Lärcenter och Hultsfred Lärcenter.

– Genom regional samverkan stärker vi möjligheterna för individer att komma ut i arbetslivet och för näringslivet att hitta den kompetens som efterfrågas. Vi är glada att kunna meddela att samtliga utbildningar haft ett väldigt bra söktryck, vilket visar på ett stort intresse av dessa yrkesroller, säger Emma Sohlman, som är rektor på Komvux i Västervik.

De som slutförde den första utbildningsomgången till bussförare har i dag en anställning. Hälften som avklarade industriutbildningen gick direkt ut i jobb medan resterande del valde att vidareutbilda sig inom fördjupningsutbildningarna CNC-operatör, svets, automation och gjuteri. Inom vård- och omsorgsutbildningen har söktrycket ökat och det är cirka 35 sökande till utbildningen.