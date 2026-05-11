Så ser tillgängligheten ut i vården i länet

I mars hade primärvården i länet en marginellt bättre tillgänglighet än snittet i landet. 86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. I hela landet var detta 85 procent.

När det gäller 1177 på telefon var medelväntetiden tolv minuter i februari, vilket är tio minuter kortare än samma månad förra året. Målsättningen för regionen är att besvara samtal inom nio minuter.

I mars var det 52 procent av samtalen som besvarades inom den tiden och det kan jämföras med samma månad förra året, då det låg på 29 procent.

Drygt åtta av tio patienter i länet hade i mars en tid till operation eller behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Siffran för riket låg på 69 procent.

Motsvarande siffror för första besök var 87 procent i jämförelse med 71 procent i hela Sverige. När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum låg regionen på 88 procent, vilket också över rikssnitet.

Nio av tio fick inom BUP

På akutmottagningen i Västervik hade 83 procent av patienterna anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar i mars. Motsvarande för Oskarshamn och Kalmar var 80 procent respektive 66 procent. Snittet i Sverige låg på 53 procent.

Knappt nio av tio av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i januari. Snittet i riket ligger där på 54 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 89 procent tid till första besök inom 90 dagar i mars.