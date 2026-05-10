Nu vill regionen förenkla 1177 för ungdomar

Regionstyrelsen har ställt sig bakom ett nytt gemensamt ramverk för hur barn och vårdnadshavare får tillgång till 1177:s e-tjänster.

Bakgrunden till detta är att dagens regler anses otydliga och skapar ett glapp mellan 13 och 15 år. Då har varken barn eller vårdnadshavare full tillgång till journalen.

Det nya förslaget ska nu göra det enklare och mer logiskt, samtidigt som det också ska ta bättre hänsyn till barns mognad och behov av stöd.

"Förslaget innebär att vårdnadshavare får tillgång till barnets journal tills barnet fyller 15 år, och att barnet själv får tillgång från samma ålder. För övriga e-tjänster blir reglerna mer flexibla: barn kan använda dem utan fast nedre åldersgräns och vårdnadshavare kan hjälpa till ända upp till 18 år. Samtidigt stärks skyddet för känsliga uppgifter och vårdpersonal kan fortsatt anpassa tillgången utifrån barnets situation", skriver regionen i ett pressmeddelande.