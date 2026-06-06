Hästen Zune gjorde uppskattat besök på Borghaga: ”Det blev glädjetårar”

Hästen Zune gjorde ett uppskattat besök hos de äldre på Borghaga under tisdagen. Marielle Tirbäcken som arbetar på Borghaga tog initiativ till besöket och fick låna med sig Zune från Vimmerbyortens ryttarförening. Foto: Privat

Ett mycket uppskattat besök hos de äldre på Borghaga gjorde hästen Zune från Vimmerbyortens ryttarförening i veckan. För flera av de boende var det länge sedan de fick träffa en riktig häst, och många var upprymda och glada över att få se och klappa på den snälle Zune. – Det blev lite glädjetårar hos flera, berättar Marielle Tirbäcken som arbetar på Borghaga och anordnade hästbesöket.

Riktigt finbesök fick de äldre på Borghaga under tisdagen, när ponnyn Zune från Vimmerbyortens ryttarförening besökte boendet och lät sig både klappas och beskådas. Bakom initiativet står Marielle Tirbäcken som arbetar på Borghaga.

– Vi jobbar mycket personcentrerat med de äldre och försöker se personerna och deras intressen och behov. Det finns flera här med hästintresse, så jag har tänkt på det här ganska länge och försökt få till. Det är inte alltid helt enkelt att kunna genomföra sådant här rent personalmässigt, men nu äntligen gick det att ordna, berättar hon.

Marielle har själv ridit hos ryttarföreningen, och när hon hörde av sig och frågade om de skulle kunna få låna en häst till Borghaga var det inte svårt att ordna.

När Zune gjorde entré i trädgården utanför Borghaga satt boende från två avdelningar ute och väntade på honom. De äldre fick både titta, klappa och lukta på hästen som nöjt betade i det frodiga gröngräset.

– Det blev jättejättebra. Flera av dem sa att ”du ska veta hur länge sedan det var jag såg en riktig häst!”. Det kom lite glädjetårar hos några.

Hoppas på fler besök – vill bjuda in Vimmerby hockey

Förhoppningen är att kunna anordna fler liknande aktiviteter framöver, säger Marielle.

– Det är drömmen, att kunna göra liknande saker oftare och för fler.

Säkert kan det bli fler besök från hästen Zune, och ytterligare en idé som Marielle grunnar på är att bjuda in Vimmerby hockey till äldreboendet.

– Sedan Vimmerby gick upp i hockeyallsvenskan så har det varit mycket prat även här om hur det går och hur de ligger till. "Tänk att få gå och äta en redig hockeykorv” har en del sagt, men det är ju inte så lätt för dem att ta sig dit, berättar Marielle som i stället drömmer om att ta hockeylaget till Borghaga.

– Drömmen vore om A-laget eller juniorlaget kunde komma och bjuda de äldre på hockeykorv i höst. Det vore väldigt uppskattat!