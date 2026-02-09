Tillbaka på Ryttargården – som chef: "Känns jättespännande"

Nikki Mattsson är ny verksamhetschef på Ryttargården. Själv fick hon en egen häst redan som sexåring och är i dag utbildad hästterapeut med kompetens inom bland annat osteopati och akupunktur. – Det känns jättespännande och blir en ny utmaning i livet, säger 32-åringen om nya rollen.

Nikki Mattsson har tidigare arbetat på Ryttargården som både ridlärare och stallhjälp. Den 1 maj tillträder hon sin nya tjänst som verksamhetschef med ett helhetsansvar för ridskolan, hästarna och personalen.

– Det ska bli jätteroligt att komma tillbaka. Jag ser fram emot uppgiften och att få driva en levande verksamhet där människor känna sig välkomna, säger hon.

Kommer du att förändra arbetet på något sätt?

– Nja, det kommer jag väl inte göra direkt utan mer jobba som det är nu. Sedan är det klart att det alltid finns saker man kan förbättra. Generellt tror jag att en bra gemenskap är väldigt viktig och a och o för vår verksamhet.

Behandling en dag i veckan

Hon har en lång erfarenhet från att arbeta med hästar och driver i dag ett eget företag inom hästterapi. Dessutom är hon utbildad hästterapeut med kompetens inom osteopati, akupunkter och medicinsk laser – vilket hon bär med sig in i nya rollen.

– Det är sjukgymnast-aktigt och för hästarnas mående. En dag i veckan kommer jag att ge behandling till hästarna och se till att de mår bra i kroppen, säger Nikki som kommer att vara på plats på Ryttargården fyra dagar i veckan.

För Vimmerbyortens Ryttarförening är Nikki Mattsson en mycket välkommen rekrytering. Föreningen stod utan verksamhetschef under hela 2025 och har delat upp ansvaret mellan styrelsen och befintlig personal.

– Vi har märkt att funktionen saknats. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb efter de förutsättningar vi har haft, men vi har känt behov av en person som kan strukturera upp det på plats bättre än vad vi kan. Nu kommer det att bli jättebra att ha en samlad kraft som är på plats med mandat att fatta beslut, säger ordföranden Caroline Arvidsson.

"Otroligt duktig och kompetent"

Föreningen hade en ansökan ute om rollen redan i somras men valde då att inte gå vidare med någon kandidat. Istället har de använt sitt kontaktnät för att hitta rätt person.

– Vi har haft Nikki på radarn ganska länge. Hon är otrolig duktig och kompetent och har dessutom jobbat på ridskolan tidigare. Hon känner till verksamheten och vet hur det fungerar. Vi ställde frågan och hon var intresserad och sugen ganska snabbt vilket känns jättebra, säger Arvidsson som också ser en stor nytta i kompetenserna inom hästterapi.

– Det är en otrolig fördel att få in den kunskapen i huset. Det gör att vi kan fokusera ännu mer på hållbara hästar och att de tas om hand på ett bättre sätt. Det är suveränt att hon kommer in med den kompetensen.

Vilka är de största utmaningarna ni ser framåt?

– En stor utmaning är just hästarnas hälsa och att man aldrig vet när de blir skadade. Dessutom är det krympande barngrupper i kommunen vilket kommer att drabba oss på sikt, även om vi inte märker av det ännu. Sedan är det såklart kostnaderna. Det är otroligt dyrt att hålla hästar med foder, veterinär och hovslagare året om. Man kan heller inte ta ut hur höga priser som helst för då hade ingen haft råd att rida. Vi är jätteberoende av olika aktiviteter och sponsring eftersom vi inte klarar alla kostnader själva.