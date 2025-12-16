AVSTÄNGNINGARNA HÄVDA – FLERA BRISTER UPPTÄCKTA

Veronica Holmstedt bekräftar att medarbetarna som stängdes av tillåts återgå i tjänst. En utredning visar dock att det finns risk för flera brister på boendet. Foto: Arkiv/Mostphotos

I höstas avslöjade Dagens Vimmerby att fem medarbetare på Borghaga stängdes av med omedelbar verkan. Nu har kommunens externa utredning presenterats och medarbetarna tillåts komma tillbaka i tjänst. – Det stämmer, bekräftar verksamhetschefen Veronica Holmstedt.

Efter att ledningen på boendet fick indikationer om att medarbetare ska ha brustit i bemötande och arbetssätt stängdes fem personer av. Det berättade vår tidning i slutet av oktober.

– Anledningen till det kan vi inte säga något om. Det handlar både om hänsyn till våra brukare och att ta vårt arbetsgivaransvar. Nu gör vi en ordentlig utredning för att titta djupare på detta. Det kan ju finnas orsaker till att man vill utreda vidare just för att se om detta är avvikande och om vi har följt våra rutiner och riktlinjer. Att arbeta med avvikelser rent generellt handlar om förbättringar och ökad kvalitet, sa verksamhetschefen Veronica Holmstedt till oss då.

Får kliva tillbaka i tjänst

Nu har den utredning som kommunen beställt av företaget Human & Heart slutförts. Kontentan av att utredningen nu färdigställts är att avstängningarna för medarbetarna hävts.

– Vi fick indikationer på olika avvikelser och att vi brustit i bemötande och arbetssätt. Vi valde att stänga av några medarbetare under utredningen. Det var ingen arbetsrättslig disciplinåtgärd utan en del i vårt uppdrag att utreda och säkra god vård och omsorg, säger Holmstedt.

Är alla som stängdes av tillbaka i tjänst?

– Jag går inte in i enskilda ärenden, men det stämmer att de inte är avstängda längre.

Är det någon av dem som inte får jobbet tillbaka?

– Det kan vi inte gå in på, vi kan inte diskutera enskilda personer. Det vi kan säga är att vi har en resa att jobba med där vi ska höja kunskapsnivån och kommunicera bättre med varandra.

Var det, såhär i efterhand, korrekt att stänga av dem?

– Med facit i hand är det lättare att se att man kunnat vara mer inlyssnande och stöttande. All personal kommer med olika kloka inspel och ju mer jag träffat personalen så tycker jag att det blivit bra samtal. Från de anställda har vi fått till oss att det finns behov av att jobba mer med de saker som utredningen kommer fram till.

Kan du konkret säga hur bristerna drabbat brukarna?

– Vi ska titta på den delen nu. Det här var en arbetsmiljökartläggning. Nu ska vi sätta oss ned med våra kvalitetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska och se hur vi ska bedöma de saker som framkommit. Vi har träffat alla medarbetare och alla är rörande överens om att vi behöver förtydliga vissa saker.

Här och nu kan du inte säga att brukare drabbats?

– Jag kan säga att det finns risk för kvalitets- och omvårdnadsbrister.

Brister i kommunikationen

Human & Hearts uppdrag var att kartlägga arbetsmiljön på Borghaga samt att identifiera risker kring patientsäkerhet och bemötande utifrån ett brukarperspektiv.

– Vi vill garantera att vi tar vårt uppdrag och ansvar att ha en god vård och omsorg enligt de lagstiftningar som finns och vi måste ta de här bristerna på allvar. I rapporten kom det fram en del saker som vi behöver jobba med.

Holmstedt berättar att följande brister identifierats:

Risk för kommunikationsbrist mellan medarbetare och chefer.

Risk för kvalitets- och omvårdnadsbrister.

Risk för att konflikter eskalerar.

– Det har varit en jättebra utredning som ligger till grund för vårt arbete framöver och vi har en del att jobba på 2026. Det handlar om att öka kvalitén, att ha stöd i att vår värdegrund är utifrån socialtjänstlagen och numera gäller hela socialtjänsten, hur vi ser på arbetet och hur vi ser på de som vi ska ta hand om. Vi behöver även handledning på ledningsnivå för hur vi ska jobba med grupprocesser och stärka samverkan i verksamheten.

Är du förvånad över utredningens resultat?

– Det är jag inte men samtidigt är det skönt att vi har en utomstående som sett det här och det har fått oss att kommunicera bättre. Det här har varit väldigt jobbigt för många och vi är tacksamma för att vi fått sköta det här internt. Det är viktigt att man pratar med varandra. Vi måste ta tag i de här bitarna omgående och tydliggöra våra lagstiftningar. Det ska vara lätt att göra rätt.

Hur ser du på de bakomliggande orsakerna?

– Utredningen pekar på att det är samspelet som brister och att det finns kommunikationssvårigheter mellan medarbetare och chefer. Alla måste ta ett ansvar för att prata med varandra.

Är de som varit avstängda tillbaka i tjänst redan nu?

– Jag kan bara säga att de numera inte är avstängda.

Anhöriga och alla medarbetare inom vård- och omsorgsboenden har informerats om situationen.

