Satsningen på Krönsmon blev inte av – då tror Engqvist att det lossnar

Det lossnar inte för Krönsmon. Patric Engqvist tror att det kommer hända något inom ett till två år. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

För två år sedan ville Hydri bygga en vätgasstation på Krönsmon. Det blev en avsiktsförklaring, men sedan rann det ut i sanden. – Nu har vi ingen större dialog, säger Patric Engqvist, näringslivsutvecklare i kommunen.

Sensommaren 2024 berättade vår tidning om Hydris planer på en vätgasstation på Hjullastaren 3 på Krönsmon. Planerna blev mer konkreta och på vintern gav miljö- och byggnadsnämnden grönt ljus för stationen.

Trots att det stred mot detaljplanen valde politikerna att gå vidare och lämna klartecken.

"Vätgas har ingen negativ miljöpåverkan och utgör därför ingen risk för negativ inverkan på vattenskyddsområdet. Åtgärden tjänar ett allmänt intresse och dess omgivningspåverkan kan likställas med den omgivningspåverkan som redan är reglerad i detaljplanen", stod det i beslutet.

Tomten där vätgasstationen skulle placeras var på hela 11 500 kvadratmeter. Men sedan dess har ingenting hänt.

– Det fanns en avsiktsförklaring, men den sträcker sig ju bara ett visst antal månader och sedan faller det. Den har gått ut och man har inte tagit nästa steg, säger Patric Engqvist, som jobbar med etableringar på industriområdet.

Har ni en dialog eller har de backat helt och hållet?

– Vi mejlar ibland och säger att Vimmerby finns kvar, men vi har ingen större dialog.

Dialoger är dialoger

I övrigt har det inte hänt mycket kring Krönsmon de senaste åren.

– Det har varit svårt sedan pandemin. Vi har dialoger igång och ibland blir någon intresserad. Då börjar en dialog där, men den stora tröskeln är ju att ta beslutet och gå in i fasen där man tittar på etablering och gör ett avtal.

Hur ser diskussionerna ut nu?

– Vi har dialoger, men det är dialoger. Det är inget närmare än så. Vi har haft ett antal sådana där vi inlett dialog och relation, men det är inget som har gått vidare gällande Krönsmon ännu. Man tänker och tittar åt Krönsmon och det är roligt.

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Tror att det kommer lossna

Den ihärdiga lågkonjunkturen och oroliga omvärlden kan förstås förklara en del.

– Jag är ingen nationalekonom, men det är oroligt i flera delar av världen och det påverkar. Vågar man satsa? Riksbanken höjer räntan, börserna går upp och ned. Ska man då etablera sig med en större verksamheter pratar vi inte en eller två miljoner. Det är betydligt större insatser det handlar om.

Patric Engqvist upplever ändå en förändring de senaste åren.

– Jämför jag med kring pandemin så är det fler som hört sig för de senaste två åren. Det lossnar lite i dialogformen, men inte kring avtal. Där har det inte lossnat alls.

Han är dock optimistisk vad gäller industriområdets framtid.

– Jag tror att det lossnar inom ett eller två år. Då hoppas jag få bjuda in till en invigning där. Det är inget löfte, men en förhoppning.

Är det något på gång nu?

– Vi behöver få en etablering som vi kan vara glada för. Det behövs några till för att det ska släppa fullt ut. Jag tycker att vi ligger bra med riksvägen och har ett bra stråk, men det är klart att om man kommer nedåt Skåne med E4:an och sådär så är det en annan strömning och en annan logistik, men jag tycker vi har bra förutsättningar.