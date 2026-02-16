De som oroar sig för detta är centerpartisterna Peter Karlsson, Rickard Nordin, Lars Sandberg, Fredrik Ericsson och Martin Joelsson. Foto: Simon Henriksson

Eventuella företagsetableringar i Vimmerby hotas av strömförsörjningen. Det menar lokala centerpartister och partiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin. – Det är ett dilemma, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Under fredagen besökte Centertoppen Rickard Nordin Vimmerby tillsammans med riksdagskandidaten Martin Joelsson för att bland annat prata om elförsörjningen.

Med på träffen var Vimmerby Energi- och Miljös vice ordförande Fredrik Ericsson (C).

– Vi har problem att få hit tillräckligt med el om det kommer företagsetableringar till Vimmerby, säger han.

Vad är problemet?

– Får vi en etablering nu så tar det tid innan Eon kan få fram ström till oss. Vi har haft en diskussion med dem och de har sagt att vi kan förboka inför att någon vill etablera sig. Det tar ett par år innan vi kan komma igång, men det hänger förstås också på hur energidrivande företaget är. Det är ett dilemma, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vill bygga med marginal

Rickard Nordin (C) menar att bekymret finns på många ställen.

– Det är Eons område här, men det är samma sak med Vattenfall. Man får vänta och det blir inga etableringar, för man kan inte vänta och det är ett grundproblem. Bygger man ett nytt ställverk är det inte dimensionerat för att ha marginal. Tidigare har vi levt på marginaler i Sverige, men de är uppätna. Det går inte att bara bygga efter behoven precis i dag. Det kostar så pass lite att bygga med marginal jämfört med att göra om hela tiden, och det ger möjlighet att attrahera etableringar.

Hur?

– Det handlar om elnätsregleringar och att kunna bygga på prognos. I dag får man bara bygga efter de faktiska behov som finns. Det måste bli tydligare att man kan bygga med marginal och på prognoser. Ofta vill man det, men regelverket sätter stopp.

Annons:

Kan bromsa Vimmerbys utveckling

Peter Karlsson säger att det här riskerar att bromsa utvecklingen för Vimmerby.

– Detta genom att vi får säga nej till företagsetableringar. Vi hoppas inte att det blir så, men det här är något som måste lösas för hela landet. När jag pratade med Eon om 400-kilowattsledningen så hade de inte byggt den i dag på samma sätt. Det har hänt mycket under tiden. Det räcker till Ljunghälls, men in hit får vi problem vissa tider.

Får man hit etableringar blir det fler kunder på elnätet och då blir det inte lika dyrt för alla heller, säger Rickard Nordin.

– Fler kunder gör att fler är med och betalar. Om en industri kopplar på sig så hjälper det även privatpersoner och det är ett sätt att dämpa prisnivån. Nu hämmas utvecklingen och det är skatteintäkter till Vimmerby som inte kommer till.

Vill se andra ersättningsmodeller

Riksdagskandidaten Martin Joelsson pekar på att det finns en flaskhals och att man behöver skapa en större acceptans för den här typen av infrastrukturutbyggnad.

– Många projekt stannar och överklagas på grund av dåliga villkor för de markägare som berörs. Vi vill jobba för att ett intrång ska spegla det markvärde som tas i anspråk. Det skulle skapa en mer positiv syn och bygga fler projekt. Där har regeringen inte gjort tillräckligt, säger han.

Det handlar om större kompensation?

– Det är en väg liksom andra ersättningsmodeller. Nu får man en klumpsumma som ska gälla i all framtid. Ofta vill man lämna över till sina barn och då är det bättre med ett årligt arrende. Markägare är ofta positiva till vindkraft på sin mark, men hatar elledningar. Intrånget är det ingen större skillnad på, men det handlar om attityden som Svenska Kraftnät och regionnätsbolagen går in med och vilka kassa ersättningar de ger. Det finns jättemycket att jobba med vad gäller att kapa ledtiderna, skapa färre överklaganden och göra det billigare, säger Rickard Nordin.

"Kan inte acceptera elpriser som skenar"

Just Krönsmon har det varit tyst om en längre tid.

– Vi har ett par förfrågningar och det känns som att det är på väg att vända och att det finns mer tro på framtiden. Det är intressanta förfrågningar som vi hoppas att det kan bli något skarpt av. Men det finns en risk som situationen är nu. Vi förväntas boka upp i förväg, men får inte boka upp i förväg. Det blir ett moment 22 och att betala för att vänta på en industri är ingen lösning. Vi äger ett eget energibolag, men är ändå beroende av jättarna, säger Peter Karlsson.

Rickard Nordin, som klimat- och energipolitisk talesperson, berörde förstås också de höga elräkningarna för svenskarna just nu och vad partiet vill göra åt det.

– Vi kan inte acceptera elpriser som skenar, elnätspriser som skenar och tariffer på det. Det blir ogörligt. Man måste veta vad man har i elräkning i slutet av månaden och där är vi inte. Vi har lagt förslag och vill pausa tarifferna, sänka elnätspriserna och även själva elen.

Socialdemokraterna vill att regeringen aktiverar det utlovade elstödet, trots att den nivå regeringen satt upp inte har nåtts.

– Poängen är att regeringens system är ett luftslott. Vi kommer inte hamna på de nivåerna. Vi behöver göra åtgärderna som löser problemet. Det som är budgeterat är väl att bra att använda, men vi måste lösa grundproblemet – inte bara den här vintern, utan för kommande vintrar också.