FÖRETAGET FORTSÄTTER SÄLJA KAKOR TROTS FÖRBUD

Miljö- och byggnadsnämnden går vidare med ett viteshot på 50 000 kronor. Nu blir det upp till förvaltningsrätten att fatta beslut.

Företaget heter V i Växjö AB och är skrivet på en adress i Hultsfred. Förvaltningen har upptäckt brister när det gäller spårbarhet och obligatorisk livsmedelsinformation.

”Mot denna bakgrund gör miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att livsmedlen inte kan anses vara säkra och därför inte får släppas ut på marknaden. Bolaget har fortsatt med sin verksamhet där man sålt kakor och bakverk trots utfärdat saluförbud”, skriver nämnden.

Hotet om vitet utfärdades den 30 mars och i slutet av april gjordes en uppföljning med resultatet att bristerna kvarstod. Miljö- och byggnadsnämnden går nu vidare med hotet om vite på 50 000 kronor. Beslut om vite fattas av förvaltningsrätten.