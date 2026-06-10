Nämnden säger nej till hög telemast vid tennishallen

För andra gången på några månader stoppar miljö- och byggnadsnämnden planerna på en 30 meter hög telemast. Foto: Vimmerby kommuns beslutsunderlag/Genrebild

Företaget Net Solution Partner vill bygga en 30 meter hög telemast vid tennishallen i Vimmerby. Nu säger nämnden nej för andra gången på några månader.

Ansökan kom in i oktober 2025 med föreslagen placering 20 meter väster om Vimmerby tennishall. Ansökan om bygglov avslogs redan i januari, men beslutet överklagades till Länsstyrelsen som skickade tillbaka ärendet till miljö- och byggnadsnämnden.

Nu har ett nytt beslut fattats och återigen blir det ett avslag.

”Nämnden bedömer att den föreslagna placeringen av en cirka 30 meter hög telemast med tillhörande teknikbod motverkar områdets avsedda användning och riskerar att försvåra framtida utveckling av idrottsverksamheten enligt detaljplanen. Den sökta placeringen bedöms särskilt kunna begränsa möjligheterna till framtida utbyggnad eller annan utveckling av den befintliga tennishallen, den verksamhet som detaljplanen syftar till att möjliggöra”, skriver nämnden.

Företaget har föreslagit alternativa placeringar i området, men de har inte bedömts vara genomförbara. Grannar i området har varit kritiska till projektet. Förvaltningen ansåg att masten skulle få byggas eftersom behovet av god telekommunikation bedömdes vara viktigare än synpunkterna från enskilda.