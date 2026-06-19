Nu önskar vi alla våra läsare en glad midsommar

Midsommarafton är här. Nu vill Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik och Dagens Kalmar önska alla våra läsare en glad midsommar.

På en av årets stora högtidsdagar kommer vi att sänka tempot gällande vår ordinarie nyhetsrapportering. Som vanligt kommer det finnas mängder av artiklar sedan tidigare på sajterna att läsa igenom om du tröttnar på ditt sällskap.

Dessutom kommer man kunna läsa om större polisnyheter och olyckor även resten av den här dagen. Inom kort är vi dock tillbaka som vanligt.

Fokusera nu på sill och nubbe, små grodorna och allt annat som hör midsommar till.

Innan vi släpper er helt vill vi också tacka för ert fortsatta förtroende och alla som läser våra tidningar dagligen. Utan er kära läsare skulle våra digitala gratistidningar inte finnas.

Vet du något vi borde skriva om? Hör gärna av dig till redaktion@dagensvimmerby.se och tipsa oss.

Nu önskar vi er alla en glad midsommar.