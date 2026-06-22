Livsmedelsverket med åtgärder – för att förebygga undernäring bland äldre

Undernäring kostar sju miljarder kronor årligen i ökade vård- och omsorgskostnader. Nästan var tredje äldre i Sverige riskerar att bli undernärd. Nu kommer Livsmedelsverket med tio konkreta åtgärder.

Beräkningar som Karolinska institutet gjort på uppdrag av Livsmedelsverket visar att uppskattningsvis 100 000 äldre i Sverige är undernärda och att ytterligare 800 000 har risk för undernäring.

Risken för undernäring ökar med stigande ålder och särskilt vid kroniska sjukdomar, demens eller ensamboende.

– Det här är första gången vi har en tydlig bild av hur omfattande problemet är i Sverige. Undernäring går i många fall att förebygga, men det kräver att flera aktörer agerar tillsammans, tidigt och systematiskt, säger Susanna Kugelberg, folkhälsonutritionist på Livsmedelsverket.

"Till rätt person i rätt tid"

Kostnaden för undernäring beror framför allt på behov av mer kommunal omsorg, men även behovet av sjukhusvård, specialiserad öppenvård och primiärvård ökar. Hälsoekonomiska begränsningar från Karolinska visar att undernäring och risk för undernäring medför uppskattningsvis sju miljarder kronor i ökade vård- och omsorgskostnader varje år.

Nu går Livsmedelsverket ut med tio konkreta åtgärder som riktas till beslutsfattare i kommuner och regionen. Det har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och handlar om att stärka det strategiska arbetet med mat och måltider inom äldreomsorgen.

– Åtgärderna ger stöd i planering och prioritering av insatser inom äldreomsorgen, med fokus på att tidigt identifiera risk och sätta in förebyggande insatser. Olika grupper behöver olika insatser. Det handlar om rätt åtgärd till rätt person i rätt tid, säger Susanna Kugelberg.

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De tio åtgärderna

Åtgärderna omfattar även hälsofrämjande insatser i syfte att förebygga riskfaktorer för undernäring, som kronisk sjukdom, demens och ofrivillig ensamhet.