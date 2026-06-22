Beslutet fattat – nu behövs inte biståndsbeslut för detta längre

Från och med 1 september behövs inte längre biståndsbeslut för trygghetslarm. Foto: MostPhotos

Från och med den 1 september behövs inte längre biståndsbeslut för att få trygghetslarm längre. Det fattade socialnämnd beslut om nu i juni.

Tidigare har det krävts ett biståndsbeslut för att få ett kommunalt trygghetslarm. Kommunens biståndshandläggare har tidigare bedömt behovet och sedan fattat beslut efter en ansökan.

Det försvinner nu från och med den 1 september.

– Det var det ett enda beslutsärende som vi hade på sammanträdet i juni. Nu behöver man inte ha biståndsbeslut för att få trygghetslarm längre. Man kan själv ringa direkt till de som sköter det här med trygghetslarmen för att få det inkopplat, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Orsaken till detta stavas den nya socialtjänstlagen.

– Det gör att vi fått andra direktiv och möjligheter. Det kommer säkert fler saker på sikt som vi kommer kunna ta bort biståndsbeslut på och som man kommer kunna få utan biståndsbeslut framåt.

Berglund är nöjd över detta.

– Det är jättepositivt. Jag brukar säga det, att ett trygghetslarm kan vara en sak som gör att man förskjuter behovet av hemtjänst en liten tid till. Det är enbart positivt. Det man fortfarande behöver är dokumentation på de som får ett larm och det är för att man behöver lämna ifrån sig en nyckel, utifall att de digitala låsen inte fungerar. Det måste finnas en backupplan.