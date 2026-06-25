SAKNAS FORTFARANDE LÖSNING FÖR FÖRLOSSNINGEN

Det finns fortfarande ingen lösning på bemanningssituationen på förlossningen i Västervik över sommaren, Foto: MostPhotos

Region Kalmar län har fortfarande inget besked kring hur det blir med förlossningen i Västervik i sommar. – Den här frågan har högsta prioritet för oss, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Det intensiva arbetet med att lösa bemanningen på förlossningen i Västervik i sommar fortsätter. Under torsdagen valde regionen att göra en uppdatering kring situationen och meddelar att det fortfarande inte finns någon lösning.

– Den här frågan har högsta prioritet för oss och jag kan garantera att vi gör vårt yttersta för att lösa frågan, säger Johan Rosenqvist i pressmeddelandet.

Hoppas medarbetare ska extrapass

I ett försök att lösa bemanningen jobbar regionen med bland annat genomgång av scheman, man har skickat ut förfrågan om extrapass till medarbetare i hela regionen och har pågående dialoger med bemanningsbolag.

Som tidigare kommunicerats är situationen med bemanningen på förlossningen i Västervik inför sommaren ansträngd. Berörda gravida har kontaktats av Region Kalmar län och kommer kontinuerligt att få löpande information kring läget.

Här kan du läsa en intervju med förstföderskan "Ida" som chockades av det första beskedet att förlossningen skulle stänga två veckor i sommar.

HÄR kan du läsa vår långa intervju med hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist från tidigare.