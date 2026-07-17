Tunga beskedet – VIBK:s nyckelspelare lämnar: "Vill testa min kapacitet"

Innebandy kan kännas avlägset en sommardag med 30 grader. Vimmerby IBK släpper information om ett tungt tapp i sommarvärmen. Viktige backen Karl Hjelmland lämnar för spel högre upp i seriesystemet.

Vimmerby IBK får klara sig utan snabbe backen Karl Hjelmland kommande säsong. Mariannelundssonen väljer att testa lyckan med spel på en högre nivå.

”Vi önskar honom stort lycka till och hoppas att våra vägar förenas i framtiden”, skriver VIBK i ett inlägg på sina sociala medier.

Karl Hjelmland uttalar sig också om klubbytet. Det är i skrivande stund oklart var han spelar nästa säsong.

”Jag vill testa min kapacitet och utveckling framåt i en högre serie samt logistiskt bättre för hur jag kommer jobba nu framöver. Jag vill tack för alla fina år i Vimmerbys förening och allt ni lärt mig på återseende”, säger Karl Hjelmland i en kommentar till VIBK:s sociala medier.