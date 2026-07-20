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Smålänning kammade hem miljonvinst på Lotto

Lördagens Lotto-dragning resulterade i en miljonvinst. En spelare från Nässjö vann en miljon kronor på Andra Chansen. Foto: Svenska Spel

Smålänning kammade hem miljonvinst på Lotto

NYHETER 20 juli 2026 18.00

En spelare, hemmahörande i Nässjö kommun, vann en miljon kronor på Lotto Andra Chansen i lördags.

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Det var i samband med lördagskvällens dragning som Andra Chansen-vinsten på en miljon kronor gick till en spelare från Nässjö.

Vinsten är den första miljonvinsten i Lotto eller Andra Chansen som har gått till Jönköpings län under året.

”Vad roligt att se en ny miljonvinnare i Nässjö. Nu ser jag fram emot att ringa vinnaren och höra vilka planer vinnaren har för vinsten. Med kvällens vinst har Lotto nu delat ut 93 miljonvinster under året”, säger Rebecca Tenor, kommunikatör på Svenska Spel Tur, i ett pressmeddelande.

Det vinnande spelet köptes hos Stormarknaden i Nässjö.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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