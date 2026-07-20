DÖD MAN ANTRÄFFAD I HULTSFRED – POLISEN INLEDER MORDUTREDNING

En död man har anträffats i Hultsfreds kommun. Nu har polisen öppnat en mordutredning för att kunna utreda det oklara dödsfallet.

Det var i fredags som en polispatrull beordrades till en adress på en ort i Hultsfreds kommun med anledning av att en död person hade anträffats. Enligt uppgift till vår tidning ska man ha kunnat klarlägga att personen, en man i okänd ålder, levde den 24 juni, men mellan det datumet och fredag den 17 juli har han avlidit.

Dödsorsaken har inte kunnat fastställas och därför har polisen nu öppnat en utredning avseende mord.

– Det är den rutinen vi har när dödsorsaken är oklar. Det behöver inte alls betyda att det ligger något brott bakom dödsfallet, och i det här fallet misstänker vi för närvarande inte det. Att vi öppnar en mordutredning är enbart för att dödsorsaken är oklar och att vi behöver utreda den, säger Niclas Juneskog vid polisen i Vimmerby, som leder förundersökningen.

– I övrigt väljer jag att inte kommentera ärendet mer än att jag kan bekräfta att det rör sig om en man och att hans anhöriga är underrättade. Nu händer det inte jättemycket i utredningen, utan inom någon vecka hoppas vi ha fått svar på dödsorsaken, säger Juneskog, som inte vill ange mannens ålder, var han hittades eller av vem.